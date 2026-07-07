Eric Stehfest und seine Sarah schenken sich "Promise-Ringe"

Eric Stehfest (37) und seine Partnerin Sarah Scheil haben auf Instagram für einen romantischen Moment gesorgt: Der Schauspieler teilte jetzt einen Clip, in dem die beiden sich gegenseitig sogenannte Promise-Ringe anstecken. Diese Ringe gelten als Symbol für ein ernstes Versprechen in der Beziehung – kein Verlobungsring, aber weit mehr als eine kleine Geste. "Für uns steht er dafür, dass diese Beziehung etwas Ernstes und Dauerhaftes ist. Es ist ein schönes Gefühl, solche kleinen romantischen Rituale mit Sarah zu erleben", schrieb Eric dazu auf Instagram.

In seinem Post erklärte der Schauspieler, was hinter der Geste steckt: "Promise-Ringe. Ein Versprechen, das wir uns damit gegeben haben, an der Beziehung zu arbeiten und füreinander da zu sein. Ich kannte dieses Symbol gar nicht, liebe es aber extrem." Doch nicht alle Follower teilten seine Begeisterung. In den Kommentaren meldeten sich auch kritische Stimmen zu Wort. "Gefühlt zwei Stunden zusammen", schrieb ein Nutzer, ein anderer kommentierte: "Ihr kennt euch gefühlt fünf Minuten und du bist tatsächlich noch verheiratet." Eric ließ das jedoch nicht unbeantwortet: "Wem es zu viel Liebe ist, der darf tatsächlich liebend gern diesen Kanal verlassen. Die Welt ist aktuell ein sehr düsterer Ort und genau aus diesem Grund sollten wir mehr Positives rausschicken."

Hintergrund der Kritik ist auch Erics aktuelle Lebenssituation: Er ist noch mit Edith Stehfest (30) verheiratet, von der er sich vor rund zehn Monaten getrennt hat. Gegenüber der Bild-Zeitung hatte er bereits offen darüber gesprochen, dass er die Scheidung anstrebt, um Sarah heiraten zu können. "Sarah und ich wissen, dass das jetzt die Liebe fürs Leben ist", hatte er dabei geschwärmt.

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Instagram / ericstehfest Sarah Scheil und Eric Stehfest, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest steckt Sarah Scheil einen "Promise-Ring" an

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026