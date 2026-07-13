Im Koma: Ralph Siegels Frau meldet sich aus dem Krankenhaus

Ralph Siegel (80) liegt weiterhin im künstlichen Koma. Der Komponist kämpft in einer Münchner Klinik gegen eine schwere Lungenentzündung. Eigentlich hatten die Ärzte geplant, ihn bereits am Freitag aus dem Koma zu holen – doch daraus wurde nichts. Sein Herz sei dafür noch nicht stark genug, erklärte seine Ehefrau Laura Siegel am Sonntag der Abendzeitung, von wo sie sich telefonisch aus dem Krankenhaus meldete. Die 43-Jährige machte deutlich, wie zermürbend die Situation für sie ist: "Jeden Tag gibt es den Plan, ihn zurückzuholen", schilderte Laura gegenüber dem Blatt und fügte hinzu: "Es tut mir so weh."

Trotz allem versucht Laura, ihrem Mann so viel Normalität wie möglich zu schenken. Am Wochenende zeigte sie ihm das WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England. Ralph ist bekennender Fan des norwegischen Stürmerstars Erling Haaland (25). Dass die Ehefrau die Nähe zum Fußball sucht, hat auch einen besonderen Grund: Der Hit "Stay Humble", eine Adaption des Dschinghis-Khan-Klassikers "Moskau" aus dem Jahr 1979, den Ralph schrieb, begleitet Haaland derzeit durch die WM. Bereits vor einigen Tagen hatte Laura gegenüber der Bild berichtet, dass ihr Mann auf seine eigenen Lieder reagiere, wenn sie ihm vorgespielt würden – besonders stark auf eben diesen Song.

Ralphs Erkrankung hat eine Vorgeschichte: Die schwere Lungenentzündung traf ihn während eines Spanienurlaubs mit Laura, woraufhin das Paar den Aufenthalt abbrach und der Musiker nach München gebracht wurde. Seit Längerem kämpft er mit gesundheitlichen Problemen, darunter die Nervenerkrankung Polyneuropathie sowie Krebserkrankungen in den Jahren 2007, 2010, 2023 und 2024. Bekannt wurde Ralph unter anderem als Schreiber des ESC-Siegertitels "Ein bisschen Frieden" aus dem Jahr 1982, den Nicole (61) interpretierte. Mit Laura, einer Schweizer Musikmanagerin, ist er seit 2018 in vierter Ehe verheiratet.

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Imago Laura und Ralph Siegel bei der Verleihung des Bayerischen Maximiliansordens im Antiquarium der Münchner Residenz, 03.12.2025

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Imago Laura und Ralph Siegel bei der 40. Jubiläumsfeier von Radio Gong 96.3 im GOP Varieté-Theater München, 27.05.2025

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