Der Kinostart von Jesse Eisenbergs "The Debut" steht endlich

Gute Nachrichten für alle Fans von Jesse Eisenberg (42): Das Filmstudio A24 hat jetzt den Kinostarttermin für seinen neuen Film "The Debut" bekanntgegeben. Am 11. Dezember feiert das Drama seine Premiere in ausgewählten US-Kinos, bevor es an Weihnachten dann überall auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Neben Jesse, der bei dem Film Regie führt, ist mit Julianne Moore (65) eine Oscar-Gewinnerin mit an Bord. Sie spielt eine unscheinbare Hausfrau, die unverhofft in einer Laientheaterproduktion besetzt wird – und sich dabei unter dem Einfluss eines willensstarken Regisseurs immer mehr in ihrer Rolle verliert.

Neben Julianne sind auch Paul Giamatti (59), Halle Bailey (26) und Cara Buono in dem Film zu sehen. A24 verfolgt mit dem Startzeitpunkt kurz vor Weihnachten eine bewährte Strategie: Das Studio brachte auch Oscar-Anwärter wie "The Brutalist" und "The Whale" zu dieser Zeit in die Kinos. "The Debut" dürfte laut dem Branchenportal Deadline außerdem noch bei dem ein oder anderen Herbstfestival vertreten sein.

Für Jesse ist "The Debut" eine erneute Zusammenarbeit mit Julianne, nachdem die beiden bereits 2022 gemeinsam an "When You Finish Saving the World" gearbeitet hatten – Jesses Regiedebüt. Seitdem hat der Schauspieler und Filmemacher mit "A Real Pain" auf sich aufmerksam gemacht: Das von ihm geschriebene und inszenierte Drama brachte ihm zwei Oscar-Nominierungen ein, darunter eine für das "Beste Originaldrehbuch". Sein Schauspielkollege Kieran Culkin (43) gewann bei der Verleihung sogar den Oscar als "Bester Nebendarsteller".

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