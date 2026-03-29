Papa Blake: Rosie O'Donnell ist zum fünften Mal Oma geworden

Rosie O'Donnell (64) darf sich über weiteren Familienzuwachs freuen. Die Komikerin und Schauspielerin ist zum fünften Mal Oma geworden, wie sie jetzt auf Instagram verkündete. Ihr Sohn Blake und dessen Ehefrau Teresa haben ihr erstes Kind bekommen – einen gesunden Jungen namens Anthony Joel O'Donnell. Zu einem schwarz-weißen Foto des Babyfußes im Krankenhaus schrieb die stolze Großmutter: "Anthony Joel O'Donnell ist angekommen! Und mein Herz platzt vor Freude." Weiter richtete sie liebevolle Worte an die frischgebackenen Eltern: "Glückwunsch an Mama Teresa und Blake Christopher – ich liebe euch so sehr."

Die Geburt des kleinen Anthony kommt wenig überraschend, denn Rosie hatte ihre Follower bereits auf die baldige Ankunft vorbereitet. Erst Anfang der Woche hatte sie ein Foto von Blake und der hochschwangeren Teresa geteilt, auf dem der werdende Vater seine Frau liebevoll umarmt. "Da kommt der kleine Junge! Jeden Tag jetzt! Aufgeregt und begeistert", schrieb sie damals. Blake und Teresa hatten ihre Schwangerschaft im September vergangenen Jahres bekanntgegeben – etwa ein Jahr nach ihrer Hochzeit. Auf einem Instagram-Post zeigten sie einen Strampler mit der Aufschrift "Baby O'Donnell März 2026", der neben einem Ultraschallbild in einem Sonnenblumenfeld hing. "Unser Leben wird sehr viel sonniger", kommentierten die beiden das freudige Ereignis. Rosie reagierte damals mit den Worten "Ich bin einfach überglücklich" und auch Blakes Mutter Kelli Carpenter, Rosies Ex-Frau, freute sich über die Nachricht.

Rosie ist Mutter von insgesamt fünf Kindern, vier davon – Parker, Blake, Chelsea und Vivienne – stammen aus ihrer Ehe mit Kelli. Ihr jüngstes Kind Clay teilte sie mit ihrer verstorbenen Ex-Frau Michelle Rounds. Neben dem neugeborenen Anthony hat die 64-Jährige bereits vier weitere Enkelkinder. Ihre Tochter Chelsea ist Mutter von vier Kindern: den Töchtern Skylar Rose, Riley und Avery Lynn sowie Sohn Atlas, der 2023 zur Welt kam. Derzeit lebt Rosie mit ihrem 13-jährigen Sohn Clay in Irland, wohin sie im Jahr 2025 umgezogen ist. Ihren 64. Geburtstag feierte die Komikerin erst vor wenigen Tagen am 21. März in einem Restaurant in Dublin, wie sie auf Instagram zeigte.

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Getty Images Rosie O'Donnell, Schauspielerin

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Instagram / rosie Rosies Sohn, Blake Christopher O'Donnell mit seiner Partnerin Teresa

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Getty Images Rosie O'Donnell, Dezember 2019