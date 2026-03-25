Nach "Zucht-Event": Bonnie Blue will Baby-Namen versteigern

Bonnie Blue (26) hat ungewöhnliche Pläne für ihr ungeborenes Baby. Das Model, das im Februar nach einem fragwürdigen "Zucht-Event" seine Schwangerschaft verkündete, möchte den Namen ihres Kindes versteigern lassen. "Ich würde gerne den Namen des Babys versteigern, ich denke, das wäre ziemlich lustig", erklärte die 26-Jährige gegenüber Us Weekly. Einen Namen habe sie bislang noch nicht ausgewählt. Auch ihre Fans sollen in die Schwangerschaft eingebunden werden, etwa bei der Verkündung des Geschlechts. "Ich möchte, dass meine Fans bei einer Gender Reveal involviert sind. Sie werden auf dem Weg dabei sein", verriet Bonnie weiter.

Dabei betonte die Content-Creatorin, dass es klare Grenzen geben werde. "Ich will sehr darauf achten, das Kind nicht zu sexualisieren. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, Leute einzubinden, ohne dass das Baby sexualisiert wird. Eine Schwangerschaft kann sexualisiert werden. Das ist in Ordnung, denn das bezieht sich auf mich", stellte sie klar. Sobald das Baby jedoch da sei, werde es eine "sehr strikte Grenze" geben, was gezeigt werde und wie viel. Die Idee, ihre Fans bei der Namenswahl einzubinden, sei ihr spontan gekommen. "Ich denke mir immer neue Ideen aus", erklärte Bonnie dem Magazin.

Die Schwangerschaft der Britin sorgt bereits seit Wochen für Aufsehen. Bonnie hatte im Februar bekanntgegeben, schwanger zu sein, nachdem sie im Rahmen ihrer sogenannten "Zuchtmission" ungeschützten Sex mit 400 Männern hatte. Wer der Vater des Kindes ist, steht bislang nicht fest. "Viel Glück, schätze ich", richtete sie sich an die Teilnehmer des Events. Sie habe transparent kommuniziert, worum es bei der Aktion gehe und was das gewünschte Ergebnis sein solle. Die Männer hätten nun die Wahl, ob sie involviert sein möchten oder nicht, sobald der Vater feststehe. Aktuell konzentriere sie sich darauf, dass das Baby gesund sei. "Die Identität des Vaters herauszufinden, ist ein Problem für einen anderen Tag", so Bonnie.

Allerdings bestehen auch Zweifel an der Echtheit ihrer Schwangerschaft. In einem Video aus einem Mexiko-Urlaub hatte das Model ihren angeblichen Babybauch präsentiert. Doch viele Fans wurden skeptisch. "Hat sonst noch jemand den Fake-Babybauch bemerkt?", fragte ein User auf TikTok. Andere Follower behaupteten, in dem Clip einen Silikongürtel erkannt zu haben, der sich beim Bücken abzeichnete. Die Diskussion entbrannte schnell in den Kommentaren, doch Bonnie hatte sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

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Getty Images Tia Billinger, bekannt als "Bonnie Blue", bei ihrer Ankunft im Einwanderungsamt Ngurah Rai in Jimbaran, Bali

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026