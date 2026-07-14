Autsch am GZSZ-Set: Nina Ensmann zeigt sich mit blauem Auge

Für Nina Ensmann wurde ein Ausflug zum Sommerfest kürzlich zu einem schmerzhaften Erlebnis: Die Schauspielerin, bekannt als GZSZ-Star, erschien jetzt in ihrer Instagram-Story direkt vom Filmset mit einem auffällig blauen Auge. Doch anders als man zunächst vermuten könnte, handelt es sich dabei nicht um Schminke für eine Szene der beliebten Soap. Der blaue Fleck ist nämlich durch einen echten Unfall entstanden – und die Umstände, unter denen es dazu kam, sorgten beim Erzählen sichtlich für Belustigung.

In der Instagram-Story erklärt Nina, wie es zu dem misslichen Unfall kam. "Man soll es wirklich kaum glauben. Aber ich war nüchtern auf dem. Ja, genau. Das ist noch schlimmer. Ich war nüchtern auf dem Sommerfest und bin gegen die Aufzugstür gelaufen", so die Schauspielerin. Der Zusammenstoß habe dabei nicht nur Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen: "Und die Aufzugstür hat verloren, wie man sieht. Die hat so eine Beule, so 'ne Beule hat die Aufzugstür." Die Maskenbildnerinnen am Set ließen sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen und fotografierten den blauen Fleck sofort, um ihn als Vorlage für künftige Verletzungsschminken nutzen zu können. Mit einem Augenzwinkern fügte Nina hinzu: "Ich habe das sehr gerne für euch gemacht, Rechnung kommt."

Nina ist den GZSZ-Fans nicht nur aus der Serie, sondern auch über soziale Medien gut bekannt. Die Schauspielerin teilt dort immer wieder Einblicke in ihren Alltag auf dem Set und zeigt sich gerne nahbar und offen. Gerade solche ungeschönten Momente, in denen sie sich mit ihren kleinen Missgeschicken zeigt, sorgen regelmäßig für viele Reaktionen ihrer Community. Als gelernte Schauspielerin und Model kennt Nina den Maskenstuhl eigentlich vor allem aus professionellen Gründen – diesmal lieferte sie ihrer Maske-Crew aber unfreiwillig eine perfekte Studienvorlage für echte Blessuren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Ensmann bei den Bunte New Faces Awards 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

RTL / privat GZSZ-Bekanntheit Nina Ensmann mit ihrem Sohn