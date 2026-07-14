Schon bald: Dann geht "Beauty & The Nerd" endlich weiter

ProSieben bringt jetzt Beauty & The Nerd zurück auf den Bildschirm: Die siebte Staffel startet am 27. August 2026 und wird wie gewohnt donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt. Auch diesmal treffen in insgesamt sechs Folgen wieder völlig unterschiedliche Welten aufeinander: Selbstbewusste "Beautys" und eher zurückhaltende "Nerds" bilden Teams und müssen gemeinsam verschiedene Challenges meistern. Dabei geht es für die Kandidaten nicht nur um den Sieg, sondern auch um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie ein Umstyling von Designer Kilian Kerner (47).

In der neuen Staffel wagen acht Nerds den Schritt aus ihrer Komfortzone und tauchen in die Welt der Beautys ein. Laut DWDL sind unter anderem Wrestling-Nerd Patrick, Tech-Nerd Nam und Survival-Nerd Sebastian mit dabei. Mit Cosplay-Nerdin Sasha und Cartoon-Nerdin Thesi treten diesmal außerdem zwei Frauen unter den Nerds an. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Gaming-Experte Ricardo, Comic-Liebhaber Ben und Anime-Fan Danny. "Ich erhoffe mir von 'Beauty & The Nerd', dass ich zukünftig nicht mehr so viele Probleme habe, meine Wohnung zu verlassen", erklärt Danny laut Presseportal. Welche Beautys in dieser Staffel an den Start gehen, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Dass "Beauty & The Nerd" für die Kandidaten mehr als nur ein TV-Abenteuer sein kann, zeigte sich bereits in der vergangenen Staffel. Gewinner Sammy, der gemeinsam mit Beauty Laura Maria Lettgen (30) den Sieg holte, blickte nach der Ausstrahlung auf seine Zeit in der Show zurück. In einer Fragerunde auf Instagram verriet er, dass sich seit seiner Teilnahme einiges verändert habe. Zwar sei im Alltag vieles wie zuvor, doch die Show habe ihm vor allem neue Menschen, besondere Erfahrungen und mehr Selbstvertrauen geschenkt. Ob die neuen "Nerds" in der kommenden Staffel eine ähnlich prägende Reise erleben werden, bleibt abzuwarten.

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Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben Die Nerds aus "Beauty & The Nerd" Staffel 7

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Getty Images Kilian Kerner, Designer

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Joyn Laura Maria Lettgen und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Sieger