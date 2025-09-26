Hat sich Sammys Leben nach "Beauty & The Nerd" verändert?

Sammy ist einer der zwei diesjährigen glücklichen Beauty & The Nerd-Gewinner. Im Team mit Beauty Laura Blond sicherte er sich den Einzug ins Finale und letztendlich auch noch den Sieg und das damit einhergehende Preisgeld von 50.000 Euro. Doch hat sich das Leben seit seiner Teilnahme für ihn verändert? Mehr oder weniger, gibt Sammy in einer Fragerunde in seiner Instagram-Story zu verstehen.

Veränderung spürt der Streamer unter anderem durch die Vielzahl an Leuten, die er dadurch kennengelernt habe. Außerdem habe er sich durch die Teilnahme an dem Format auch weiterentwickelt. Weitere, größere Auswirkungen auf sein Leben hatte "Beauty & The Nerd" aber eher nicht: "An sich arbeite ich immer noch im selben Job und mache dieselben Sachen wie vorher. Nur streame ich das Ganze jetzt halt noch auf Twitch haha", erklärt Sammy. Er ist nach wie vor im Einzelhandel tätig, was ihm den verwendeten Emojis zufolge aber eher weniger zu gefallen scheint.

Auch das Preisgeld hatte wohl keine großartig verändernden Auswirkungen auf sein Leben. Einen Teil von dem, was er von der Gesamtsumme bekommen hatte, habe er bereits ausgegeben – unter anderem für neue Klamotten, verrät der Gamer. Einen weiteren Teil investiert er in den Führerschein, den er jetzt begonnen habe. Die erste Theoriestunde fand bereits statt, war aber alles andere als aufregend, wie er seinen Fans erklärt.

Instagram / sammytv999 Sammy im Juli 2025

Joyn Laura Maria Lettgen und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Sieger

Instagram / sammytv999 Sammy, "Beauty & The Nerd"-Kandidat 2025

