Travis Scott wegen Jacht-Schlägerei 2024 von Crew verklagt

Über ein Jahr nach einem Vorfall auf einer Luxusjacht in Miami hat Travis Scott (35) nun eine Zivilklage am Hals. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, werfen Mitglieder der damaligen Bootsbesatzung dem Rapper körperliche Angriffe, Bedrohungen und Freiheitsberaubung vor. Der Musiker soll die Jacht im Jahr 2024 gechartert haben – mit mehreren Frauen, Sicherheitspersonal und Alkohol an Bord. Der Abend eskalierte demnach, als der Kapitän Travis die Nutzung eines Jetskis verweigerte, weil er ihn für zu betrunken hielt.

Laut der Klage verließ Travis daraufhin wutentbrannt das Boot, sprang auf einen Steg und ließ seine Gäste für rund 30 Minuten allein an Bord. Als er zurückkehrte, soll er den Kapitän angegriffen, mit dem Tod bedroht und ihm gesagt haben, er sei "tot". Sein eigener Sicherheitsmann soll zunächst schlichtend eingegriffen haben – woraufhin Travis ihn angeblich auf der Stelle feuerte. Weitere Hafenarbeiter, die zur Hilfe eilten, seien ebenfalls Ziele seiner Attacken geworden. Eine Frau aus der Crew soll durch einen gezielten Schulterstoß gegen einen Tisch geschleudert und dabei verletzt worden sein. Die Kläger behaupten außerdem, Travis habe ihnen den Weg von Bord versperrt, bis die Polizei ihn schließlich vom Schiff entfernte. Sie klagen nun auf Schadensersatz wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung.

Strafrechtlich hatte Travis zunächst Konsequenzen zu befürchten: Er wurde nach dem Vorfall in Miami festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ließ die Anklagepunkte wegen angeblicher Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Hausfriedensbruch jedoch fallen. Die nun eingereichte Zivilklage bringt die Ereignisse jener Nacht allerdings erneut vor Gericht. Eine Stellungnahme von Travis' Team ist bislang ausgeblieben. Der Rapper ist vor allem für seine Musikkarriere bekannt – und wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Negativ-Schlagzeilen konfrontiert, darunter die Tragödie beim Astroworld-Festival 2021, bei der zehn Menschen ums Leben kamen.

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Getty Images Travis Scott, Februar 2025

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Getty Images Travis Scott im Februar 2024

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Getty Images Travis Scott, Rapper