Kim Kardashian teilt Foto mit Tochter Chicago und Lewis

Kim Kardashian (45) gewährt ihren Instagram-Followern einen seltenen und besonders intimen Blick in ihr Privatleben. Die Realitystar postete jetzt mehrere Aufnahmen von einem gemeinsamen Ausflug mit Lewis Hamilton (41) an einen See – und diesmal waren auch ihre vier Kinder dabei. Einer der Schnappschüsse ist dabei ganz besonders: Er zeigt Lewis Seite an Seite mit Kim, während ihre achtjährige Tochter Chicago den Kopf an die Schulter der Mutter schmiegt. Laut dem Magazin People entstanden die Bilder bereits am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag.

Chicago ist jedoch nicht das einzige Kind, das auf den Fotos auftaucht. Auch Tochter North und die Söhne Saint und Psalm sind auf mehreren Aufnahmen zu sehen. Ein Bild sticht dabei besonders hervor: Darauf posieren Kim und Lewis in Rennanzügen neben den Kindern und Motorrädern. "Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen", schrieb die Unternehmerin zu dem Beitrag, wie Gala berichtet. Das Selfie mit Chicago und Hamilton ist bemerkenswert, weil es sich dabei offenbar um das erste Foto handelt, auf dem der Formel-1-Fahrer gemeinsam mit einem der Kinder der Unternehmerin zu sehen ist.

Schon seit Februar werden Kim Kardashian und Lewis Hamilton immer wieder miteinander in Verbindung gebracht. Damals hatten mehrere gemeinsame öffentliche Auftritte erste Spekulationen ausgelöst, unter anderem rund um den Super Bowl LX. Im Juni veröffentlichte Kim dann bereits ein erstes gemeinsames Foto mit dem Sportler. Im Juni wurde sie außerdem erstmals öffentlich im Fahrerlager gesehen. Kim hält ihr Privatleben mit ihren Kindern meist vergleichsweise geschützt, umso mehr fällt es auf, dass Chicago, North, Saint und Psalm nun bei diesem Ausflug so präsent Teil ihres Instagram-Posts sind.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter Chicago und Lewis Hamilton

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, ihre Kinder und Lewis Hamilton in in Rennanzügen