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Alex Rodriguez
Gerüchte: Alex Rodriguez datet wohl Fitnesstrainerin Meghan

Gerüchte: Alex Rodriguez datet wohl Fitnesstrainerin Meghan

- Margit Huber
Lesezeit: 2 min
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Alex Rodriguez (50) scheint frisch verliebt zu sein! Der ehemalige Baseballprofi wurde in den vergangenen Tagen mehrfach mit der privaten Fitnesstrainerin Meghan Hayden in den Hamptons gesichtet. Wie Page Six berichtet, soll es bei Michael Rubins legendärer All-White-Party in Bridgehampton so richtig gefunkt haben: Dort wurden Alex und Meghan beim Knutschen erwischt und wirkten dabei sehr vertraut. Augenzeugen erzählen dem Portal, die beiden hätten sich den ganzen Abend wie ein eingespieltes Paar verhalten und kaum voneinander lassen können.

Damit nicht genug: Auch am Feiertagswochenende tauchten Alex und Meghan gemeinsam auf – diesmal im angesagten Club Bounce Beach in Montauk. Ein Insider schildert, dass sie mit einer Freundesgruppe ankamen, sich aber schnell ganz aufeinander konzentrierten. "Sie sahen definitiv wie ein Paar aus", verrät der Beobachter. Andere Frauen sollen zwar versucht haben, mit dem Ex-Sportstar zu flirten, doch die Begleiter am Tisch hätten sie höflich abgewimmelt. Später tanzte die Runde ausgelassen zur Musik von Model und DJ Ethan und Little Fax the Machine.

Für Alex wäre es die erste neue Romanze seit dem Ende seiner Beziehung mit Jaclyn Cordeiro. Die beiden waren rund drei Jahre ein Paar und sollen sich laut Page Six um den März 2026 herum getrennt haben. Jaclyn erklärte im Mai gegenüber TMZ: "Alex und ich nehmen uns derzeit eine Auszeit voneinander, aber es gibt weiterhin gegenseitige Liebe, Fürsorge und großen Respekt zwischen uns und unseren Familien."

Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieler
Getty Images
Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieler
Alex Rodriguez im Jahr 2004
Getty Images
Alex Rodriguez im Jahr 2004
Alex Rodriguez und Freundin Jac Cordeiro
Instagram / arod
Alex Rodriguez und Freundin Jac Cordeiro
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