"Hölle": Normalo-Sommerhaus Michelle zeigt sich aufgelöst

Michelle Mišić hat in einer Instagram-Story besorgniserregende Worte mit ihren Fans geteilt. Zu einem Selfie, auf dem sie mit verschmiertem Make-up zu sehen ist, erklärte sie, dass sie "gerade durch die Hölle" gehe. Obwohl es ihr zunehmend gelinge, sich abzulenken, sei sie noch nicht bereit, über ihre schwierige Situation zu sprechen. Ihre Fans reagierten in den Kommentaren besorgt und fragten, was los sei, doch Michelle gab keine weiteren Details preis.

Gleichzeitig betont die ehemalige Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin, sie schaffe es inzwischen besser, sich abzulenken, und könne zwischendurch auch wieder lachen. "Ich will euch nichts vormachen. In meinen traurigen Momenten seht ihr mich nicht, aber es gibt sie", schreibt sie weiter und fügt hinzu, sie sei "absolut noch nicht bereit, darüber zu sprechen". Konkrete Details zu dem, was sie so aus der Bahn wirft, verrät sie ihren Fans damit bewusst nicht.

Bereits vor drei Wochen hatte auch Mladen Doric auf Instagram überraschende Worte gefunden. Der Realitystar kündigte damals an, sich "für eine kurze Zeit zurückzuziehen" und erklärte, er brauche Zeit für sich. "Es ist etwas passiert, das mich extrem getroffen hat und mir zu schaffen macht", schrieb Mladen in seiner Instagram-Story. Welche Ereignisse ihn aus der Bahn geworfen haben, ließ er offen und bat seine Community: "Bitte habt Verständnis, euer Maki".

Anzeige Anzeige

Instagram / misicmichelle Michelle Mišić, 2024

Anzeige Anzeige

RTL Maki und Michelle bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

Instagram / maki8.0.8 Mladen Doric, Reality-Newcomer

Glaubt ihr, Michelles Worte hängen mit Mladens Rückzug zusammen? Ja, die Parallelen sind auffällig. Nein, das sind vermutlich getrennte Themen. Ergebnis anzeigen