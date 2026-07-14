Easter Eggs ohne Ende: Das steckt in "Unsere kleine Farm"

Fans von "Unsere kleine Farm" dürfen sich bei der Netflix-Neuauflage auf jede Menge versteckter Überraschungen freuen. Wie die Macher jetzt in einem "Behind the Scenes"-Video enthüllten, haben sie die Serie bewusst mit zahlreichen Easter Eggs bestückt. Viele davon sind direkte Anspielungen auf Laura Ingalls Wilders weltberühmte Buchreihe, andere erinnern an die beliebte TV-Serie aus den 1970er-Jahren. Showrunnerin Rebecca Sonnenshine sowie Produzentin Joy Gorman Wettels und das gesamte Team wollten damit eine Hommage an das Originaluniversum schaffen – und an die treue Fangemeinde.

Besonders auffällig ist das detailgetreu nachgebaute Independence im US-Bundesstaat Kansas, das sich eng an historischen Vorlagen und den Buchbeschreibungen orientiert, sodass Fans sich direkt ins Jahr 1869 zurückversetzt fühlen sollen. Auch Familienhund Jack ist ganz nach literarischer Vorlage gestaltet – sein Aussehen und Verhalten orientieren sich bewusst an Laura Ingalls Wilders Schilderungen und nicht an späteren TV-Interpretationen. Für einen echten Gänsehautmoment sorgt zudem ein Cameo-Auftritt von Alison Arngrim (64), die in der Originalserie als Nellie Oleson weltberühmt wurde. In der Neuauflage tritt sie in einer völlig anderen Rolle auf – als verwahrloste Wanderin, kaum wiederzuerkennen.

Arngrim ist nicht die Einzige, die eine tiefe Verbundenheit mit dem Stoff mitbringt. Laut dem "Behind the Scenes"-Video waren Sonnenshine, Wettels sowie das Kostüm- und Ausstattungsteam bereits vor der Arbeit an der Serie begeisterte Leserinnen und Leser der Bücher. Dasselbe gilt für Hauptdarstellerin Skywalker Hughes (14), die die Geschichten schon aus ihrer Kindheit kannte. Gemeinsam verfolgten sie das Ziel, die Welt der Ingalls-Familie mit möglichst viel Liebe zum Detail wieder aufleben zu lassen. Deshalb verstecken sich laut den Machern in nahezu jeder Folge neue Hinweise auf die Buchvorlage – von Requisiten über Schauplätze bis hin zu einzelnen Dialogen. So soll die Neuauflage nicht nur neue Zuschauer begeistern, sondern auch langjährigen Fans immer wieder kleine Aha-Momente bescheren.

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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Eric Zachanowich / Netflix Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls beim Dreh von "Unsere kleine Farm"

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Eric Zachanowich / Netflix Skywalker Hughes als Mary Ingalls in Folge 3 von "Unsere kleine Farm"

Wie sehr kitzeln euch die Easter Eggs in der Neuauflage? Ich pausiere jede Szene – ich will jedes Detail entdecken! Brauche kein Suchspiel – gebt mir einfach pures Prairie-Drama! Ergebnis anzeigen