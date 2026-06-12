"Unterschätzt": Carina Nagel meldet sich nach Temptation

Carina Nagel meldet sich nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island VIP eindringlich bei ihren Followern zurück. In ihrer Instagram-Story spricht die Reality-TV-Bekanntheit aus dem Auto heraus zu ihrer Community und geht auf die zahlreichen Spekulationen ein, die seit Tagen unter ihren Clips kursieren: "Eine Sache will ich euch natürlich sagen, denn ihr spekuliert alle anhand meiner Story: 'Sie ist traurig, sie ist glücklich, sie ist vergeben, sie ist Single, sie ist geschieden, sie ist immer noch verheiratet'. Leute, ich kann euch dazu einfach nichts sagen."

"Ihr wisst ja bis zur Ausstrahlung, bis zur letzten Folge und bis zum Wiedersehen kann ich euch nicht sagen, was mein Beziehungsstatus ist. Ob ich mit Chika noch zusammen bin oder nicht", erklärt Carina im Netz und fügt hinzu: "Ich kann euch aber sagen, es war eine wirklich, wirklich harte Zeit. Das habe ich definitiv unterschätzt."

Dass Fans bei Realityformaten wie "Temptation Island VIP" jedes Detail in den Social-Media-Beiträgen der Teilnehmer deuten, ist keine Seltenheit. Auch bei Carina werden derzeit offenbar Stimmungen und Aussagen genau beobachtet. Die Reality-TV-Darstellerin ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und nimmt ihre Community regelmäßig mit durch ihren Alltag. Umso größer ist nun das Interesse daran, wie es privat zwischen ihr und Chika weitergegangen ist. Eine Antwort darauf wird es von Carina vorerst aber nicht geben, denn bis zum Finale und dem Wiedersehen bleibt dieses Kapitel für ihre Zuschauer unter Verschluss.

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Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026

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Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika, Reality-TV-Bekanntheiten