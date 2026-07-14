"We Were Liars": Alle Infos zur zweiten Staffel der Serie

Die Lügen auf Beechwood Island gehen in die nächste Runde: Prime Video hat mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "We Were Liars" begonnen und schickt seine Stars zurück an die düstere Traumkulisse vor der US-Ostküste. Wie der Streamingdienst jetzt verrät, steht Emily Alyn Lind (24) wieder als Cadence Sinclair vor der Kamera. An ihrer Seite sind unter anderem Joseph Zada und Esther McGregor zurück, während Serienmacherinnen Julie Plec (54) und Carina Adly MacKenzie erneut hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Ein Startdatum für die neuen Folgen gibt es zwar noch nicht, doch die Kameras laufen bereits.

Inhaltlich schlägt Staffel zwei ein neues Kapitel im Sinclair-Universum auf: Die Episoden basieren auf dem Prequel-Roman "Family of Liars" von Autorin E. Lockhart und rücken die drei Sinclair-Schwestern Carrie, Penny und Bess in den Mittelpunkt, die in der Originalgeschichte als Tanten und Mütter der "Liars" auftreten. Cadence kehrt auf die Insel zurück und stößt dort auf noch tiefere Familiengeheimnisse. Laut offizieller Inhaltsangabe erlebt sie in Rückblenden den verhängnisvollen Sommer 1999 – geprägt von erster Liebe, Rivalität und sogar einem Mord. Parallel dazu werden die Schwestern in der Gegenwart mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Für die Flashbacks wurden gleich mehrere neue Stars verpflichtet: Josh Dallas (44) verkörpert den jungen Familienpatriarchen Harris Sinclair, Peyton List spielt die junge Tipper, während Madison Wolfe, Elysia Roorbach und Parker Lapaine als junge Bess, Penny und Carrie zu sehen sind.

Auch aus Fanlieblingen der ersten Staffel wird noch mehr herausgeholt: Joseph Zada bleibt als Johnny Sinclair Teil der Geschichte, sein Geist bietet weiterhin den Zugang zu den Erinnerungen seiner Mutter Carrie, die erneut von Mamie Gummer dargestellt wird. Dempsey Bryk wurde mit seiner Rolle als Ebon, dem rauen Charterboot-Kapitän aus Boston, sogar zum festen Bestandteil der Serie befördert. Er verriet im Gespräch mit Deadline über seine Figur: "Sie haben mir ein bisschen über den Bogen des Charakters erzählt. Ich bin wirklich aufgeregt. Es ist etwas Neues, aber es fühlt sich sehr authentisch dazu an, wie sie ihn in der ersten Staffel geschrieben haben." Neben den zurückkehrenden Darstellerinnen Caitlin Fitzgerald und Candice King (39) stoßen unter anderem Costa D’Angelo, Madeleine Arthur, Riley Voelkel und Shaun Sipos zum Ensemble dazu.

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Getty Images Darsteller von "We Were Liars" besuchen das Empire State Building in New York

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Getty Images Emily Alyn Lind bei V of BTS x TIRTIRs "Radiate In Red"-Kampagnen-Event in Los Angeles

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Getty Images Joseph Zada, Shubham Maheshwari, Emily Alyn Lind, Esther McGregor und Sue Kroll bei der Tribeca-Premiere von "We Were Liars"