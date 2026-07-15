Heidi Klum trägt essbares Kleid aus süßen Erdbeerschnüren

Heidi Klum (53), die Gallionsfigur der gehobenen Popkultur-Absurdität, hat wieder zugeschlagen: Diesmal glänzt das Topmodel jedoch nicht etwa als glitschiger Riesenwurm zu Halloween, sondern als lebendig gewordener Alptraum eines jeden Zahnarztes. Für eine Kooperation mit dem Süßwarenhersteller Hitschies schlüpfte die Blondine in ein hautenges Etuikleid mit Korsage, das vollständig aus roten Fruchtgummischnüren mit Erdbeergeschmack zusammengeklöppelt war. Ein klebriges Kunstwerk, das exakt auf Heidis Maße geschneidert wurde – im wahrsten Sinne des Wortes eine Klamotte zum Anbeißen. Schade nur für Heidis privaten Kleiderschrank: Das rote Zucker-Meisterwerk wandert nicht nach L. A., sondern fristet sein Dasein laut Kurier künftig als Deko-Objekt in einem Hitschies-Büro bei Köln.

Für alle, die angesichts der süßen Pracht bereits Lebensmittelverschwendung witterten, gab es prompt Entwarnung vom Chef persönlich. "Für das Kleid konnten wir abgelaufene Schnüre verwenden. Die konnten nicht mehr in den Verkauf, aber für dieses Kunstobjekt waren sie perfekt geeignet", erklärte CEO Philip Hitschler-Becker. Upcycling durch High-Fashion-Zuckerguss sozusagen. Dass ausgerechnet die Model-Mama als menschliches Erdbeer-Früchtchen posiert, überrascht indes kaum jemanden – ihre Halloween-Looks sind immerhin legendär.

Heidis Karriere begann in den frühen 1990er Jahren und ist eine Lehrstunde in Sachen konsequenter Selbstvermarktung. Seit ihrem Sieg in Thomas Gottschalks (76) Model-Wettbewerb 1992 hat sie die Marke "Heidi" zu einem millionenschweren Unterhaltungsimperium ausgebaut. Dem internationalen Erfolg als "Victoria’s Secret"-Engel folgte der strategische Wechsel hinter die Kamera: Mit Germany's Next Topmodel etablierte Heidi ein Format, das trotz anhaltender Kritik seit zwei Jahrzehnten verlässliche Quoten liefert.

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philip_hitschler Philip Hitschler-Becker und Heidi Klum in einem Kleid aus Fruchtgummischnüren, Juli 2026

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Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party 2022

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club