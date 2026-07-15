Nach Affäre: Robert F. Kennedy Jr. und Cheryl ganz verliebt

Robert F. Kennedy Jr. (72) und seine Frau Cheryl Hines (60) scheinen ihre Ehe nach dem Nuzzigate-Skandal wieder voll auf Kurs gebracht zu haben. In Belgrad wurden der Politiker und die Schauspielerin nun von einem Augenzeugen beobachtet, wie sie ganz vertraut durch die serbische Hauptstadt schlenderten. Gegenüber Page Six beschreibt der Beobachter, dass die beiden beim Sightseeing immer wieder Händchen hielten und sich küssten. Selbst abseits der Kameras hätten Robert und Cheryl wie ein frisch verliebtes Paar gewirkt und damit deutlich gemacht, dass vergangene Schlagzeilen ihre Zweisamkeit offenbar nicht mehr überschatten.

Der Insider berichtet, das Ehepaar habe unter anderem eine Ausstellung rund um die Erfolgsserie Game of Thrones besucht und sich dabei sehr nah gezeigt. "Sie waren super zärtlich miteinander. Er hatte den Arm um sie gelegt und sie küsste ihn. Sie wirkten wie ein Teenagerpaar, das verliebt ist", schildert die Quelle gegenüber Page Six. Von der früheren Sexting-Affäre mit Journalistin Olivia Nuzzi sei in Belgrad nichts mehr zu spüren gewesen. Die Reporterin hatte laut dem US-Portal zuvor eine intensive digitale Beziehung mit Robert gepflegt, inklusive FaceTime-Sex und Liebesbekundungen. Der heutige Gesundheitsminister hatte allerdings betont, die Journalistin nur einmal persönlich zu einem Interview getroffen zu haben.

Cheryl selbst hatte Gerüchte über eine angebliche Affäre zwischen ihrem Mann und Olivia bereits vor einiger Zeit heruntergespielt. Auf Nachfragen verwies der "Curb Your Enthusiasm"-Star damals nur knapp auf die Ursprünge der Berichte und sagte laut Page Six: "Man muss die Quelle berücksichtigen." Während Robert seine politische Karriere inzwischen als Secretary for Health and Human Services fortsetzt, hat auch Olivia einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Die Journalistin datet wohl seit geraumer Zeit Vice-Mitgründer Shane Smith, mit dem sie bereits seit April liiert sein soll. Cheryl und Robert sind seit 2014 verheiratet.

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Getty Images Robert F. Kennedy Jr. mit Cheryl Hines bei der White House Correspondents' Dinner 2026

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Getty Images Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz im Justizministerium in Washington D.C.

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Getty Images Olivia Nuzzi beim White House Correspondents’ Dinner im Washington Hilton, April 2023