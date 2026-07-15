Schock um Stan Lee: Clip zeigt Geldbetrug seines Managers

Eine neue Dokumentation erhebt schwerwiegende Vorwürfe gegen den ehemaligen Manager des verstorbenen Marvel-Schöpfers Stan Lee (†95): Der Film "Stan Lee: The Final Chapter" soll zeigen, wie Max Anderson den Comiclegenden um Millionen gebracht haben soll. Gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly wurde exklusiv ein Clip veröffentlicht, der Anderson nach einer gut besuchten Signierstunde mit Geldstapeln zeigen soll. Darin fragt Stan den Manager, wie viel er an dem Abend verdient habe – Andersons Antwort: "Nicht genug. Es ist nie genug, Stan." Lees Tochter J.C. Lee hatte zuvor eine Klage gegen Anderson eingereicht, in der sie ihm vorwirft, ihren Vater um mehr als 18,3 Millionen Euro betrogen zu haben.

Der Dokumentarfilm wurde von Jon Bolerjack gedreht, der als Assistent für Stan gearbeitet hatte und den Comicgiganten über vier Jahre hinweg mit der Kamera begleitete. Im Film schildern mehrere Vertraute des Verstorbenen, wie das Geld nach Fanevents gezählt und anschließend Anderson übergeben worden sei. Produzent Alex Barajas erklärt im Film: "Wenn man so viel Geld sieht, das so leicht verdient wurde, vergisst man das nie. Wir bekamen einfach jede Menge Bargeld und wurden gebeten, es zu zählen – und dann haben wir es einfach an Max weitergegeben." Bolerjack erinnert sich außerdem daran, dass Stan keine Ahnung hatte, wie viel er bei den Events insgesamt eingenommen hatte. Anderson wurde im vergangenen Juni zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt, da er rund eine Million Euro, die er durch seine Arbeit für Stan verdient hatte, nicht versteuert hatte. Die Klage von J.C. Lee gegen Anderson wurde einen Monat zuvor außergerichtlich beigelegt. Anderson bestreitet, bei den Events jemals Geld gehandhabt zu haben.

Stan Lee starb im November 2018 im Alter von 95 Jahren. Er gilt als einer der einflussreichsten Comicautoren aller Zeiten und ist als Mitschöpfer des Marvel-Universums bekannt. Er erschuf Figuren wie Spider-Man, die X-Men und Iron Man. Anderson lernte Stan bereits 2007 kennen und stieg schnell zum wichtigsten Mann in Lees persönlichem Umfeld auf. Er organisierte Stans öffentliche Auftritte und kümmerte sich in dessen letzten Jahren auch um medizinische und finanzielle Angelegenheiten. Anderson selbst gab an, für seine Arbeit nie entlohnt worden zu sein. "Stan Lee: The Final Chapter" wird am 23. Juli auf der San Diego Comic-Con gezeigt und ist ab dem 28. Juli digital abrufbar.

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Stan Lee und Spiderman

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Getty Images Stan Lee, Comicbuch-Autor

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Getty Images Stan Lee, Marvel-Legende