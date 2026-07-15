Seltener Familienmoment bei Kate Upton und Justin Verlander

Seltener Glamourmoment für Kate Upton (34) und Justin Verlander (43): Die Schauspielerin und der Baseballstar zeigten sich am vergangenen Dienstag mit ihren beiden Kindern beim All-Star Red Carpet Show der MLB in Philadelphia. Für den großen Auftritt vor dem All-Star Game posierte die Familie auf dem Teppich – komplett farblich aufeinander abgestimmt. Kate und Justin hatten nicht nur Tochter Genevieve, sondern auch ihren Sohn Bellamy dabei und ließen sich als Quartett von den Fotografen ablichten.

Kate setzte dabei auf ein kurzes Off-Shoulder-Kleid, das sie mit goldenen High Heels und Sonnenbrille kombinierte. Justin wählte dazu passend einen blauen Anzug mit weißem Hemd und ebenfalls einer Sonnenbrille. Genevieve erschien in einem weißen Zweiteiler mit passendem Haarband und silbernen Schuhen, während die stolze Mama den kleinen Bellamy auf dem Arm trug. Der Junge trug braune Latzhosen, ein weißes Hemd und braune geschlossene Schuhe – der komplette Look wirkte sichtbar durchdacht. Der Auftritt ist einer der wenigen Momente, in denen das Paar beide Kinder bewusst mit ins Rampenlicht nimmt. Zugleich fand der Red-Carpet-Termin nur eine Woche nach Justins Ankündigung statt, dass die MLB-Saison 2026 seine letzte als Profi sein wird.

Kate und Justin lernten sich 2012 bei den Dreharbeiten zu einem Werbespot kennen. Nach mehreren gemeinsamen Jahren machte Justin 2016 einen Heiratsantrag, und im November 2017 gaben sie sich das Jawort – nur wenige Tage nachdem Justin mit den Houston Astros die World Series gewonnen hatte. Im November 2018 kam Tochter Genevieve zur Welt. Kate beschrieb die Mutterschaft später in einem Auftritt bei der Sendung "Today with Hoda & Jenna" als prägenden Einschnitt in ihrem Leben: "Alles, was ich tue, ist für sie. Die Welt besser machen wollen: für sie. Besser sein wollen: für sie. Mehr bei ihr sein wollen" – die Mutterschaft habe "wirklich alles verändert", so die Schauspielerin.

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Imago Kate Upton und Justin Verlander bei den Footwear News Achievement Awards in New York, November 2023

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Getty Images Justin Verlander, Kate Upton und ihre Tochter

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Instagram / kateupton Kate Upton und Justin Verlander, Ehepaar