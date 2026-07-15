Vorwürfe von Ennesto: Joelina verteidigt Mama Danni Büchner

Der Streit zwischen Daniela Büchner (48) und ihrem Ex Ennesto Monté (51) zieht immer weitere Kreise. Nachdem Ennesto in einem Interview mit dem Berliner Kurier erneut gegen Danni ausgeteilt und behauptet hatte, dass nicht er ihr, sondern sie ihm Hunderttausende Euro schulde, meldete sich nun Dannis älteste Tochter Joelina Karabas (26) zu Wort. Die 26-Jährige kommentierte das entsprechende Video auf Instagram und stellte sich klar auf die Seite ihrer Mutter.

Joelina ließ in ihrer Reaktion kein gutes Haar an Ennestos öffentlichen Aussagen. "Vielleicht sollte er einfach mal seine offenen Rechnungen bezahlen und weniger in die Kamera reden. Wenn ich jemandem Geld schulde, wäre das ein richtiges Problem und ich würde mich nicht trauen, öffentlich über die Person schlecht zu reden", schrieb sie in ihrem Kommentar. In einem weiteren Kommentar fragte sie: "Wie oft soll man ihm noch per Anwalt etwas zukommen lassen, sodass er endlich reagiert?" Auch Dannis enger Freund Markus Simons, Patenonkel von Sohn Diego, meldete sich gegenüber dem Berliner Kurier zu Wort und warf Ennesto vor, zu lügen. Danni habe alles bezahlt – Flüge, Urlaub und sogar Essen.

Der Konflikt zwischen Danni und Ennesto schwelt schon seit ihrer Trennung im Jahr 2021. Eskaliert war er erneut, als Ennesto im September 2025 in einem Instagram-Video schwere Behauptungen über Danni und ihren verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) verbreitete. Ein Gericht gab Danni recht und erließ eine einstweilige Verfügung gegen den Realitystar und Sänger – bei einem Verstoß drohen ihm bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld. Die anfallenden Verfahrenskosten soll Ennesto laut Bild bislang nicht bezahlt haben, woraufhin Dannis Anwälte die Zwangsvollstreckung eingeleitet haben sollen. Ennesto selbst hat trotz der rechtlichen Niederlage bereits angekündigt, noch weiter über seine Ex auspacken zu wollen.

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Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

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Imago Ennesto Monte bei der Olivia Jones & Kult Kieztouren Sommerparty in der Großen Freiheit 27, Hamburg, 08.07.2026

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Imago Daniela Büchner beim Mega Park Opening 2026 in Palma de Mallorca