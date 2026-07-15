Katie Price zeigt sich bedrückt nach Lees erneuter Festnahme

Katie Price (48) hat sich erstmals seit der erneuten Festnahme ihres Ehemannes Lee Andrews in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde am Dienstag in Liverpool gesichtet – und trug dabei ihren Ehering noch immer am Finger. In einem rosa Trägertop und grauen Shorts wirkte sie ernst und in sich gekehrt, den Kopf gesenkt, während sie durch die Stadt lief. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Bereits zuvor war sie gemeinsam mit ihrem Sohn Harvey beim Einchecken in einem Hotel fotografiert worden.

Laut einem Bericht von The Sun soll Lee einem Vertrauten gegenüber gesagt haben: "Sie haben mich verhaftet. Katie muss mich vielleicht rausbomben. Wir müssen mit einer GoFundMe-Kampagne Lärm machen." Er soll angeblich kurz vor seiner Verhaftung unter Druck gestanden haben, da er noch ausstehende Schulden begleichen musste. Während all das in Dubai passiert, ist Katie in Großbritannien, wo sie gerade ihre neue Sky-Dokumentation vorstellt und zuletzt auch in der Sendung "This Morning" aufgetreten war, um zu ihrer Ehe zu stehen.

Lee, der sich selbst als Millionär und Unternehmer bezeichnet, wurde vor rund einem Monat aus dem berüchtigten Gefängnis Al Awir entlassen, nachdem er dort wegen Betrugsvorwürfen festgehalten worden war. Er selbst bestreitet die Vorwürfe vehement und behauptete in einem Instagram-Post, es gebe "nicht einen einzigen Beweis" für eine Betrugsanklage gegen ihn. Demnach sei er an der Grenze zu Katar von bewaffneten Männern aufgegriffen worden. Am vergangenen Wochenende folgte schließlich die Nachricht, er sei erneut festgenommen worden.

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026