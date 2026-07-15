Fans irritiert: Priscilla Presleys Sohn startet GoFundMe

Navarone Garibaldi (39) sorgt derzeit mit einem Spendenaufruf für Diskussionen. Der Sohn von Priscilla Presley (81) will sich ein eigenes Unternehmen aufbauen und Pizza aus dem heimischen Garten an seine Nachbarschaft verkaufen. Für den Start seines kleinen Pizza-Start-ups fehlt ihm aber noch ein wichtiger Baustein: ein Pizzaofen. Navarone sammelte dafür jetzt über GoFundMe 5.500 US-Dollar, während er den restlichen Betrag aus eigener Tasche zahlen will. Auch auf Instagram machte der Musiker auf seine Aktion aufmerksam und versprach allen Spendern eine kostenlose Pizza.

Unter seinem Instagram-Beitrag häuften sich kritische Kommentare. Viele fragten, warum er nicht einfach einen Kleinunternehmerkredit aufnehme – oder seine berühmte Mutter um Geld bitte. Diese Kritik lässt Garibaldi jedoch nicht gelten. Gegenüber TMZ erklärte er, dass er zwar Geld, aber auch "jede Menge Rechnungen" zu bezahlen habe und einem festen Budget folgen müsse. "Wenn ich jedes Mal voll darauf setzen würde, wenn ich glaube, eine tolle Idee zu haben, wäre ich in zwei Tagen pleite", betonte er. Inzwischen hat er bereits mehr als die Hälfte seines Spendenziels erreicht. Doch nicht nur Kritiker melden sich zu Wort – auch Fans springen Garibaldi zur Seite. "Vielleicht möchte er auf seinen eigenen Beinen stehen und nicht immer seine Mutter um Geld bitten?", fragte ein Fan die Kritiker.

Navarone ist der Sohn von Priscilla Presley aus einer Beziehung nach ihrer Ehe mit Elvis Presley (†42). Die Schauspielerin und der "King of Rock and Roll" waren von 1967 bis 1973 miteinander verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, Lisa Marie Presley (†54), die 2023 verstarb. Navarone ist als Frontmann der Rockband Them Guns bekannt und kämpfte nach eigenen Angaben jahrelang gegen eine schwere Fentanyl- und Heroinsucht. Er ist überzeugt, dass seine Mutter vorbeischauen wird, sobald der Ofen in Betrieb ist, um eine seiner Pizzen zu probieren.

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Instagram / nava_rone Navarone Garibaldi, Sohn von Priscilla Presley

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Getty Images Priscilla Presley und Navarone Garibaldi bei der Premiere von "Mad Max: Fury Road"

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Getty Images Navarone Garibaldi, 2012