Victoria Beckham feiert Dallas Cowboys Cheerleader

Eigentlich war Victoria Beckham (52) zum WM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich ins Stadion in Dallas gereist – doch dort wurden nicht nur die Fußballer zum Highlight des Abends. Die Designerin und Sängerin traf am Dienstag zusammen mit ihrem Mann David Beckham (51) und drei ihrer Kinder auf die Dallas Cowboys Cheerleaders, die im AT&T Stadium auftraten. Victoria ließ es sich nicht nehmen, mit den Cheerleaderinnen für Fotos zu posieren – Pompons inklusive. Auf Instagram fragte sie scherzhaft: "Habe ich es ins Team geschafft?" Die DCC antworteten begeistert: "ABSOLUT." Auch David und die Kinder Romeo (23), Cruz (21) und Harper (15) posierten gemeinsam mit den Cheerleaderinnen für ein Familienfoto, das die DCC auf ihrem Account teilten.

Nicht nur die Beckhams waren von den Dallas Cowboys Cheerleaders begeistert. Auch Schauspieler Timothée Chalamet (30) traf die Gruppe im Stadion und wirkte dabei laut einem vom DCC-Instagram-Account geteilten Video sichtlich überwältigt. "Ich bin hin und weg", gab er in die Kamera zu. Er umarmte Cheerleaderin Anna Kate Sundvold herzlich und schnappte sich ebenfalls Pompons für ein gemeinsames Foto. Zusätzlich spendierte das Team der Beckham-Familie nach dem Spiel noch eine Sondervorführung der berühmten "Thunderstruck"-Choreo, von der Victoria ein Video auf Instagram teilte.

Die Dallas Cowboys Cheerleaders sind derzeit so bekannt wie nie zuvor. Durch ihre Auftritte in der Netflix-Doku "America's Sweethearts", von der mittlerweile drei Staffeln erschienen sind, haben die Cheerleaderinnen eine enorme Popularität gewonnen. Für die Beckhams war der Abend in Texas zugleich ein fußballerisches Erlebnis: David, der in seiner aktiven Karriere sowohl bei Real Madrid als auch kurzzeitig bei Paris Saint-Germain spielte, feuerte beim Halbfinale Spanien an. Die Familie reist nun weiter nach Atlanta, wo England im zweiten Halbfinale auf Argentinien trifft.

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Dallas Cowboys Cheerleaders

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Instagram / victoriabeckham Victoria, Romeo, Harper, David und Cruz Beckham mit den Dallas Cowboys Cheerleaders

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Getty Images Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham beim WM-Viertelfinale Norwegen gegen England in Miami Gardens