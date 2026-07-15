Hudson Williams von erbarmungslosen Autogrammjägern verfolgt

Beängstigende Szenen in Paris: "Heated Rivalry"-Star Hudson Williams (25) ist von extrem aufdringlichen Autogrammjägern bis vor die Tür seiner Unterkunft verfolgt worden. Ein auf TikTok kursierendes Video dokumentiert den enormen Stress des Schauspielers, als ihn die Männer beim Verlassen seines Wagens abpassen. Die Situation eskaliert schließlich emotional: Mit zitternden Händen hält Hudson die von der Gruppe mitgebrachten Autogrammkarten in die Höhe und versucht vergeblich, sie mit einem Feuerzeug unbrauchbar zu machen, während er die Männer verzweifelt auffordert, zurückzuweichen. Der 25-Jährige selbst hat den Vorfall bislang nicht kommentiert, doch nun meldet sich sein neu eingestellter Bodyguard Brad mit einer unmissverständlichen Ansage zu Wort.

Hudson hatte den Personenschützer bereits kurz nach dem Vorfall auf Instagram gewürdigt und einen Beitrag von Brad geteilt, in dem dieser sich für das Vertrauen des Schauspielers bedankte. Jetzt legte der Bodyguard nach und richtete emotionale Worte an die Community. "Ich möchte euch allen für eure Nachrichten danken. Sie bedeuten mir wirklich viel. Ich schätze all die Unterstützung, die Freundlichkeit und das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt", schrieb Brad. Er machte zudem klar, wie ernst er seine Aufgabe nimmt: Er werde sich um Hudson kümmern, als hinge sein eigenes Leben davon ab, und wolle den Schauspieler und dessen gesamtes Team beschützen und versorgen. Zum Abschluss versprach er den Followern: "Ihr könnt auf mich zählen. Danke euch allen!"

Für Hudson ist der Zwischenfall in Paris ein weiterer kleiner Schattenmoment inmitten eines riesigen Hypes: Spätestens seit seinem Durchbruch mit "Heated Rivalry" steht der junge Schauspieler im Dauerscheinwerfer der Öffentlichkeit, seine Szenen gehen auf TikTok und Co. im Minutentakt viral. Vor allem die leidenschaftliche Fangemeinde, die ihn und Co-Star Connor Storrie (26) als Duo feiert, sorgt für enorme Aufmerksamkeit – online wie offline. Gleichzeitig hatte Hudson in der Vergangenheit bereits über negative Seiten seiner plötzlichen Bekanntheit gesprochen und thematisiert, dass ihn hasserfüllte Kommentare in den sozialen Medien belasten. Der enge Rückhalt durch sein Team und den Personenschützer dürfte für den aufstrebenden Serienliebling deshalb eine wichtige Konstante im turbulenten Alltag sein.

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Getty Images Hudson Williams bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams, November 2025

Wie bewertet ihr Hudsons Versuch, die Autogrammkarten anzuzünden? Nachvollziehbar – ein Schutzreflex in einer krassen Stresssituation. Unglücklich – das hat die Lage nur weiter angeheizt. Ergebnis anzeigen