Schock nach Sieg: Einbrecher bei Lamine Yamal gesichtet

Ausgerechnet in der Nacht nach einem seiner größten Erfolge erlebte Fußballstar Lamine Yamal (19) einen echten Schockmoment. Der Spanier hatte am Dienstag mit seiner Nationalmannschaft das WM-Halbfinale gegen Frankreich gewonnen – unter anderem dank eines Elfmeters, der nach einem Foul an ihm selbst verhängt worden war. Während Lamine sich in den USA auf das WM-Finale am kommenden Sonntag vorbereitet, versuchten Einbrecher, sich Zugang zu seinem Haus in Katalonien zu verschaffen. Die Verdächtigen wurden dabei erwischt, wie sie das Grundstück in den frühen Morgenstunden auskundschafteten, wie oe24.at berichtet.

Zum Glück griff Lamines privat angestellte Sicherheitsfirma rechtzeitig ein und verhinderte so den Einbruch. Das kriminelle Duo ergriff die Flucht, wurde dabei jedoch von den Überwachungskameras auf dem Grundstück gefilmt. Die alarmierte Polizei nahm umgehend die Fahndung auf und ermittelt nun auf Hochtouren. Lamine, der während seiner Karriere bereits mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen hatte, ist mit dem Vorfall allerdings nicht allein: Auch sein Teamkollege Pau Cubarsi wurde laut oe24.at während der Endrunde bereits Opfer eines Raubüberfalls. Bei diesem hatten die Täter Geld, Schmuck und eine Luxusuhr erbeutet und waren damit entkommen.

Lamine gilt mit gerade einmal 19 Jahren als eines der größten Fußballtalente der Welt. 2024 gewann er den renommierten Golden Boy Award als bester U21-Spieler Europas. Der Stürmer des FC Barcelona ist das Aushängeschild der spanischen Nationalmannschaft und trägt wesentlich dazu bei, dass Spanien beim diesjährigen WM-Turnier in den USA so weit gekommen ist. Privat ist er nach aktuellem Stand in einer Beziehung mit der Influencerin Inés Garcia Santos, wie OK! berichtet. Der Vorfall mit den Einbrechern zeigt, dass auch junge Weltstars mit der Kehrseite ihres Ruhms konfrontiert werden – und das teilweise auch noch in einer wichtigen Zeit ihrer Karriere.

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Getty Images Lamine Yamal, September 2025

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Getty Images Lamine Yamal im August 2024

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Instagram / ineesgaarcia Inés García, Lamine Yamals Freundin