Spencer Pratt und Heidi Montag wegen Hundebisses verklagt

Neuer Ärger für Heidi Montag (39) und Spencer Pratt (42): Das Reality-TV-Paar wird von einem Mann verklagt, der nach eigenen Angaben früher als Assistent für die beiden gearbeitet hat. Wie TMZ berichtet, geht es um einen Vorfall vom 17. November 2025 auf dem Anwesen von Heidi und Spencer im kalifornischen Carpinteria. Der Kläger Cole Gill behauptet in seiner Klage, er habe das Grundstück auf Bitte des Paares betreten, um eine Kreditkarte abzuholen und weitere Besorgungen zu erledigen – dort soll ihn dann Wachhund Ego attackiert und in den rechten Oberschenkel gebissen haben. Der frühere Mitarbeiter macht die beiden Stars nun für die Folgen verantwortlich.

In den Gerichtsunterlagen, aus denen das US-Portal zitiert, schildert Cole, er habe das Grundstück an dem Tag auf ausdrückliche Bitte von Spencer und Heidi betreten und sei damit rechtmäßig vor Ort gewesen. Trotzdem sei der Hund plötzlich auf ihn losgegangen und habe seine Zähne tief in sein Bein gegraben. Der frühere Assistent spricht von mehreren Einstichwunden, dauerhaften Narben und starkem seelischem Stress. Er soll nach eigenen Angaben bereits Behandlungen zur Narbenentfernung sowie psychologische Betreuung in Anspruch genommen haben. Unter Berufung auf das kalifornische Gesetz, nach dem Hundehalter für Bissverletzungen auf ihrem Grundstück haften können, fordert er nun Schadenersatz für Arztkosten, Therapien und weitere finanzielle Einbußen, etwa Verdienstausfälle.

Heidi und Spencer wurden durch die Realityshow The Hills einem breiten Publikum bekannt und sorgen seit Jahren immer wieder auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Das Paar ist verheiratet und hat ein gemeinsames Kind. Zuletzt stand vor allem Spencer, der sich auch zum Tod von "The Ring"-Star Daveigh Chase (†35) äußerte, stärker in der Öffentlichkeit, weil er sich politisch engagierte und für das Amt des Bürgermeisters von Los Angeles kandidierte. Diese Bewerbung endete allerdings vor rund einem Monat, als er aus dem Rennen ausschied. Nun rückt statt der politischen Ambitionen erneut das persönliche Umfeld der beiden in den Mittelpunkt. Weder Heidi noch Spencer haben sich auf Anfrage von TMZ bislang zu den Vorwürfen des Klägers geäußert.

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Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag bei Hulus Get Real House in Los Angeles, 22. April 2025

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Getty Images Heidi Montag und Spencer Pratt im Oktober 2019 in West Hollywood

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Getty Images Heidi Montag, Spencer Pratt und Sohnemann Connor