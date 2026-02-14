Spencer Pratt gesteht: Er erpresste als Kind seinen Vater

Spencer Pratt (42) lässt in seinen neuen Memoiren "The Guy You Loved To Hate: Confessions From A Reality TV Villain" kein Detail aus – nicht einmal, wie er schon als Zwölfjähriger seinen eigenen Vater erpresst hat. Der Realitystar schildert, wie er an einem Sommernachmittag im Wohnzimmer mit einem Fußball spielte, seine Halbschwester Kristin versehentlich traf und kurz darauf ein Telefonanruf seines Vaters auf dem Anrufbeantworter landete. Der sonst so entspannte Surfer-Zahnarzt Skip raste vor Wut, tobte ins Telefon und beschimpfte seinen Sohn – und genau diesen Ausraster nahm Spencer heimlich auf. Mit einem Talkboy-Kassettenrekorder fertigte er zwölf Kopien der wütenden Nachricht und nutzte sie jahrelang als Druckmittel, um sich ein neues Fahrrad, Kinotickets und allerlei Extrawünsche zu erfüllen.

In dem Buch beschreibt Spencer, wie er sich schon als Kind eher mit den Bösewichten in James Bond-Filmen identifizierte als mit dem Helden selbst. Die Kassette mit dem Ausraster seines Vaters wurde zu seinem ersten "Masterplan": Er drohte, die Aufnahme Großvater Bill, Patienten der Praxis oder sogar der Zahnärztekammer vorzuspielen. Skip forderte zwar zunächst wütend das Band zurück, doch laut Spencer wich die Wut schnell einem amüsierten Respekt für den raffinierten Sohn. "Ich habe diese Kassette gemolken wie ein Milchbauer", schreibt er und berichtet, dass er bei jedem neuen Wunsch nur an die Aufnahme erinnern musste. Für Spencer war das die erste Lektion in selbst erschaffener Macht – eine Blaupause für seine spätere Rolle als kalkuliert polarisierender Reality-Bösewicht in The Hills, die er gemeinsam mit Ehefrau Heidi Montag (39) zur Marke "Speidi" ausbaute.

Im vergangenen Jahr mussten Spencer und seine Frau jedoch einen schweren Rückschlag verkraften: Ihr Zuhause in Pacific Palisades wurde beim verheerenden Palisades-Brand zerstört. Gemeinsam mit weiteren Betroffenen reichten Spencer und Heidi Klage gegen die Stadt Los Angeles und das Department of Water and Power ein. Sie warfen den Behörden vor, das Wasserreservoir Santa Ynez leer gelassen und so die Löscharbeiten unmöglich gemacht zu haben. "Wir haben jetzt nichts mehr – nicht mal Wasser, um unser Haus zu retten", erklärte Spencer damals laut TMZ. Unterstützung bekamen die beiden innerhalb der Klagegemeinschaft auch von Spencers Mutter Janet, die ebenfalls ihr Haus verlor.

Getty Images Spencer Pratt bei der Prime Video Summer Solstice Party im Santa Monica Proper Hotel, 21. Juni 2022

Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag bei Hulus Get Real House in Los Angeles, 22. April 2025

Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag mit ihrem Sohn, Juni 2019