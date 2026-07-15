"Unsere kleine Farm"-Reboot: Neue Details zu Staffel zwei

Netflix hat die neue Adaption von Unsere kleine Farm bereits vor dem Start der ersten Staffel um eine zweite Staffel verlängert. Die Serie, die auf Laura Ingalls Wilders fast hundert Jahre alten Büchern über das Leben im amerikanischen Westen des 19. Jahrhunderts basiert, feierte am 9. Juli ihre Premiere auf dem Streamingdienst. Im Mittelpunkt steht Alice Halsey (11) als die eigenwillige Protagonistin Laura Ingalls, an ihrer Seite spielen Luke Bracey (37) als Vater Charles und Crosby Fitzgerald als Mutter Caroline. Staffel zwei bringt zudem einen prominenten Neuzugang: Willa Dunn übernimmt die Rolle von Lauras großer Rivalin Nellie Oleson.

Showrunnerin Rebecca Sonnenshine zeigte sich in einer Mitteilung gegenüber Netflix begeistert von der Verlängerung: "Ich bin unglaublich dankbar für unser wunderbares Ensemble und unsere Crew, die ihr Herzblut und ihre harte Arbeit in die erste Staffel gesteckt haben. Wir können es kaum erwarten, diese neue Adaption der 'Little House'-Bücher mit der Welt zu teilen, und wir freuen uns sehr, dass Netflix uns die Möglichkeit gibt, die Geschichte fortzusetzen." Auch Jinny Howe, Netflix' Leiterin für US-amerikanische und kanadische Serien, lobte das Projekt: "Mit seinem hoffnungsvollen Geist und seiner emotionalen Authentizität sind wir zuversichtlich, dass 'Little House' noch mehr von dem liefern wird, was die Fans wirklich lieben." Zur Figur der Nellie Oleson verriet Sonnenshine außerdem: "Wie man gegen Ende der ersten Staffel sieht, sind sie auf dem Weg nach Walnut Grove und treffen die Familie Oleson."

Die Figur der Nellie Oleson hat in der Geschichte der Marke eine besondere Bedeutung. In der Originalserie, die von 1974 bis 1984 auf NBC ausgestrahlt wurde, wurde sie von Alison Arngrim (64) verkörpert und avancierte dabei zu einer der bekanntesten Antagonistinnen der Reihe. In der neuen Netflix-Adaption spielt die Newcomerin Willa Dunn die Figur jetzt. Ebenfalls zur Besetzung gehören Charlotte Sullivan als Nellies quirlige Mutter Margaret Oleson sowie Rachelle Lefevre (47) als Lehrerin Eva Beadle, die rasch zu einer wichtigen Bezugsperson für Laura und ihre Schwester Mary wird. Die Bücher, auf denen die Serie basiert, haben sich seit Erscheinen des ersten Bandes in den 1930er-Jahren mehr als 73 Millionen Mal in über 100 Ländern verkauft.

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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Getty Images Schauspielerin Willa Dunn im August 2024 bei der New-York-Premierenvorführung von der Komödie "Coup!".

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Getty Images Alison Arngrim und Bob Marsic in einer Szene aus "Unsere kleine Farm", 1977