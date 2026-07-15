Tory Lanez startet sein Comeback aus dem Gefängnis heraus

Mitten aus dem Gefängnis heraus meldet sich Rapper Tory Lanez (33) mit neuer Musik zurück. Seit einigen Tagen kursieren zwei unveröffentlichte Tracks des Kanadiers auf Social Media und sorgten für hitzige Diskussionen unter Fans: Handelt es sich um echte Aufnahmen oder um KI-generierte Fakes? Wie TMZ berichtete, sollen die Stücke laut Quellen mit direktem Wissen tatsächlich echt sein. Am Dienstag bestätigte Tory dann selbst, dass bereits am Freitag ein neues Doppelalbum mit dem Titel "MADE YOU THINK I WAS GONE …BUT" erscheinen soll. Damit scheint klar: Der Musiker arbeitet trotz seiner Haft weiter an neuer Musik und nutzt die Aufmerksamkeit um die geleakten Songs direkt für seinen nächsten Release.

Nach den Berichten soll das neue Projekt aus zwei Teilen bestehen. Auf einer Hälfte will sich Tory demnach auf Rap konzentrieren, auf der anderen auf RnB. Auch das Albumcover sorgt bereits für Reaktionen, denn darauf ist offenbar ein Mann mit bandagiertem Gesicht zu sehen. Es soll offenbar auf einen Angriff anspielen, den der Rapper nach eigenen Angaben im Mai 2025 im Gefängnis überlebt hat. Laut TMZ behauptete Tory, von einem Insassen 16 Mal mit einem Messer attackiert worden zu sein – mit dauerhaften Narben im Gesicht und zwei kollabierten Lungen als Folge.

Tory, der mit bürgerlichem Namen Daystar Peterson heißt, verbüßt derzeit eine zehnjährige Haftstrafe. Ein Gericht verurteilte ihn wegen des Schusswaffenangriffs auf Rapperin Megan Thee Stallion (31) im Jahr 2020. Ein Berufungsgericht lehnte seinen Antrag ab, die zehnjährige Haftstrafe zu kippen. Tory hatte argumentiert, das Verfahren sei fehlerhaft gewesen und es habe nicht genug Beweise gegeben. Laut Billboard schrieben die Richter damals: "Wir fanden keinen entscheidenden Fehler und bestätigen daher Petersons Verurteilung." Und während Tory weiter auf Unschuld setzte und sich weigert, sich zu entschuldigen, bleibt Megan bei ihrer Version der Geschichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mugshot von Tory Lanez, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Tory Lanez im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion bei der Gold House Gold Gala im Music Center in Los Angeles, 10. Mai 2025