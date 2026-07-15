Brandy überrascht mit Tochter Sy’rai auf Disney-Premiere

Strahlend und mit auffällig platinblondem Look erschien Sängerin und Schauspielerin Brandy (47) am Dienstag zur Premiere von "Descendants: Wicked Wonderland" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Und sie kam nicht allein: An ihrer Seite auf dem karierten Teppich war ihre Tochter Sy'rai. Gemeinsam posierten Mutter und Tochter für die Fotografen und zogen dabei alle Blicke auf sich. Ebenfalls mit von der Partie bei der Premiere des kommenden Disney-Musicals waren Rita Ora (35) und ihr Ehemann Taika Waititi (50), die sich ebenfalls für zahlreiche Fotos zusammen ablichten ließen.

In "Descendants: Wicked Wonderland" schlüpft Brandy erneut in die Rolle der Königin Cinderella – und das bereits zum dritten Mal. Auf dem Teppich posierte sie auch mit Malia Baker, die im Film ihre Filmtochter Chloe spielt. Im Musical ist Brandy außerdem musikalisch aktiv und singt gemeinsam mit Rita Ora, die die Herzkönigin verkörpert, das Duett "The Girl I Used to Be". Der Film feiert laut Just Jared am 16. Juli seine Premiere im Disney Channel und ist ab dem darauffolgenden Tag auf Disney+ im Streaming verfügbar.

Brandys Verbindung zur Figur der Cinderella reicht weit zurück: Erstmals spielte sie die ikonische Prinzessin im Jahr 1997 im TV-Film "Rodgers & Hammerstein's Cinderella". Nach mehr als zwei Jahrzehnten kehrte sie 2024 mit "Descendants: The Rise of Red" in die Rolle zurück. Nun gibt die Sängerin, die sich kürzlich an ihr letztes Gespräch mit Whitney Houston (†48) erinnerte, ein weiteres Mal die Königin Cinderella auf der Leinwand. Ihre Tochter Sy'rai, die sie bei der Premiere begleitete, ist das einzige Kind der Sängerin.

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Imago Brandy Norwood und Sy’Rai bei der Premiere von Disneys "Descendants: Wicked Wonderland"

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Imago Malia Baker und Brandy Norwood bei der Premiere von "Descendants: Wicked Wonderland"

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Getty Images Brandy in Los Angeles im Juli 2022