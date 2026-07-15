Uber-Crash: Housewives-Star Kelly Bensimon landete in Klinik

Für Realitystar Kelly Bensimon wurde ein Arbeitsausflug nach Florida zum Albtraum: Die Bekanntheit aus der Sendung The Real Housewives of New York City war am Montag gemeinsam mit Promikoch Andrew Molen in einem Uber unterwegs, als es auf dem Tamiami Trail in Sarasota zu einem schweren Unfall kam. Ihr Fahrer bog links ab und es krachte ein entgegenkommender Wagen frontal in ihr Fahrzeug. Die Airbags lösten aus, und alle Beteiligten – Kelly, Andrew sowie der Fahrer des anderen Wagens – mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. "Ich habe Glück, dass ich lebendig davongekommen bin", sagte Kelly gegenüber Page Six.

Gegenüber dem Onlineportal schilderte Kelly ihre Verletzungen: "Mein rechter Arm ist ein Wrack. Mein Kopf schlug direkt in die Rückenlehne. Es war wirklich schlimm. Ich war für ein paar Sekunden bewusstlos. Ich dachte, ich hätte meinen Arm gebrochen." Im Krankenhaus wurden Röntgenaufnahmen ihres Arms sowie ein CT gemacht. Auch am Tag danach litt sie noch stark: "Ich bin total benommen, ich habe so viele Schmerzen." Andrew berichtete, er habe noch vor dem Aufprall versucht, den Fahrer zum Bremsen zu bewegen, als er das herannahende Auto sah: "Er kam direkt auf uns zu. Man hörte keine Bremsen quietschen. Er kam mit voller Wucht rein. Wir wurden so hart getroffen. Kelly flog durch die Luft. Ich schlug an die Decke." Er zog sich Verletzungen am Hals zu und sagte daraufhin fünf berufliche Termine ab.

Die beiden waren für einen gemeinsamen Arbeitstag nach Sarasota gereist. Kelly, die neben ihrer Fernsehkarriere als Immobilienmaklerin tätig ist, hatte dort ein 19-Millionen-Euro-Objekt für einen Open Day vorbereitet. Andrew hatte das Event mit Catering begleitet und Küchenvorführungen in der Immobilie gehalten. Außerdem filmten die beiden an dem Tag für eine digitale Lifestyleshow mit dem Titel "The Chef and the Housewife", die Luxusleben rund um außergewöhnliche Immobilien, Essen und Design zeigen soll. In ihren Instagram-Storys meldete sich Kelly nach dem Unfall mit den Worten: "Es waren intensive 36 Stunden. Ich bin so dankbar für dich, Andrew, und dass wir beide in Sicherheit sind, und für alle, die uns in diesem Moment geholfen haben."

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Getty Images Realitystar Kelly Bensimon, September 2025

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Getty Images Realitystar Kelly Bensimon, Mai 2026

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