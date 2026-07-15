Zu teuer: Andrew Lloyd Webber besorgt über Broadway-Zukunft

Warnung von Andrew Lloyd Webber (78): Der britische Musicalkomponist hat sich in einem Statement auf der Plattform X besorgt über die Zukunft des Broadways geäußert. Auslöser war die Ankündigung, dass "Cats: The Jellicle Ball" – eine neu interpretierte Version seines weltberühmten Musicals "Cats" – nach nur vier Monaten wieder abgesetzt wird. Webber appellierte daraufhin öffentlich an "Theaterbesitzer, Gewerkschaften und Produzenten", gemeinsam zu handeln und den Broadway zu retten. "Der Broadway ist in ernster Gefahr, mit Hollywoods leeren Filmstudios zu konkurrieren", schrieb er und fügte hinzu: "Es bricht mir das Herz."

Webber machte in seinem Beitrag vor allem die explodierenden Produktionskosten für die Krise verantwortlich. "Die Wahrheit ist, dass es für jede Show finanziell kaum Sinn ergibt, unter den aktuellen Bedingungen zum Broadway zu kommen," so der Komponist. Er hinterfragte, ob ein Werk wie "West Side Story", das das Musiktheater revolutioniert habe, heute überhaupt noch eine Chance hätte, am Broadway uraufgeführt zu werden. Außerdem kritisierte er, dass es bei neuen Produktionen oft nur minimale Honorare gibt. "Es macht es für junge Kreative unmöglich, allein vom Theater zu leben," betonte Webber.

"Cats: The Jellicle Ball" hatte die Saison noch mit begeisterten Rezensionen begonnen – Theaterkritiker Johnny Oleksinski beschrieb die Produktion als "euphorische New Yorker Neuerfindung eines Broadway-Klassikers". Zuletzt gewann das Musical beim renommierten Tony Award drei Preise aus neun Nominierungen. Webber selbst hatte die Nominierungen mit einem ungewöhnlichen Auftritt gefeiert: Als sein musikalisches Alter Ego DJ Webz legte er nach einer Vorstellung vor dem Broadhurst Theatre auf. Laut Page Six gab er sogar schon bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) eine DJ-Kostprobe. Taylor stand 2019 für die Kino-Version von "Cats" vor der Kamera – ein Projekt, das Andrew und die Sängerin eng verbunden hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Lloyd Webber bei den 78. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Cats"-Cast bei der Weltpremiere in New York, Dezember 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Taylor Swift als Katze in "Cats"