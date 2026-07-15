Selten so privat: Matt Damon zeigt seine Tochter

Bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "The Odyssey" erschien Matt Damon (55) am Dienstagabend nicht allein auf dem roten Teppich. Der Schauspieler brachte seine Ehefrau Luciana Barroso-Damon (49) sowie Tochter Isabella mit in den AMC Lincoln Square – und sorgte damit für einen seltenen Familienauftritt. Die 20-jährige Isabella, die seit 2024 an der New York University studiert, zog dabei laut Daily Mail alle Blicke auf sich: In einem eleganten schwarzen Slipdress und Absatzschuhen überragte sie ihren Vater beinahe. Matt selbst erschien in einem blauen Anzug mit gepunktetem Schlips und lief Hand in Hand mit seiner Tochter über den Teppich. Luciana glänzte in einem rückenfreien weißen Satinkleid mit silbernem Kettenverschluss und trug ihr dunkles Haar zu einem Hochsteck-Look.

Kurz vor dem Abend hatte Matt gegenüber dem Magazin People offen über seine aktuelle Lebensphase gesprochen. "Da wir zwei ältere Kinder haben, die schon aus dem Haus sind, und wir wissen, wie schnell diese letzten Jahre vergehen, versuchen wir, achtsam zu sein und festzuhalten, was wir können", sagte er. Die beiden älteren Töchter – Alexia, 27, und Isabella, 20 – haben das Elternhaus bereits verlassen, während Gia, 17, und Stella, 15, noch zu Hause leben. Matt sprach in diesem Zusammenhang von einer "neuen Phase des Lebens". Auf die Frage, ob seine Töchter in seine Fußstapfen treten wollen, verriet er außerdem gegenüber E! News: "Eine ist gerade an der NYU und eine fantastische Autorin – ich könnte mir vorstellen, dass sie in das Drehbuchschreiben einsteigt."

Matt und Luciana sind seit 2005 verheiratet und haben gemeinsam vier Töchter großgezogen. Luciana brachte ihre Tochter Alexia aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, die Matt kurz nach der Hochzeit adoptierte. Alexia hat inzwischen eine eigene Karriere in Hollywood eingeschlagen – als Kamerafrau hat sie laut ihrem Vater bereits an rund zwölf Filmen mitgewirkt. In "The Odyssey", dem neuen Werk von Regisseur Christopher Nolan (55), spielt Matt die Hauptrolle des Odysseus – an der Seite von Anne Hathaway (43) als seine Frau Penelope. Der Film, der auf dem griechischen Epos basiert, kommt am 16. Juli in die Kinos.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere von "The Odyssey" in New York: Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon

Anzeige Anzeige

Getty Images Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York City, präsentiert von Universal Pictures, am 14. Juli 2026