Wie putzig: Timothée Chalamet wird zum Cheerleader-Fanboy

Für gewöhnlich sind es die Fans, die bei seinem Anblick ausrasten – doch beim Fußball-WM-Spiel zwischen Frankreich und Spanien am 14. Juli im Dallas Stadium war es Timothée Chalamet (30), der völlig aus dem Häuschen geriet. Der Hollywoodstar traf dort auf die Dallas Cowboys Cheerleaders und verlor sichtlich die Fassung. Er verteilte Umarmungen, posierte für Fotos und strahlte ohne Unterbrechung. Das entsprechende Video wurde von den Dallas Cowboys Cheerleaders sowie der NFL auf Instagram geteilt und verbreitete sich rasend schnell im Netz.

In dem Clip ist zu sehen, wie Timothée die Gruppe begrüßt und sich vorstellt. "Yo, schön, euch kennenzulernen", kicherte er. Dann drehte er sich lachend zur Kamera und witzelte: "Ich bin völlig starstruck." Mit Pompons in der Hand fügte er sich wie selbstverständlich in die Gruppe ein. Beim Spiel trug der Dune-Darsteller eine Frankreichjacke, um seine Unterstützung für die französische Nationalmannschaft zu zeigen. Auch im Stadion blieb er nicht unentdeckt – Fans jubelten ihm zu, als sie ihn in der Menge erkannten. Als Timothée jedoch auf das Frankreichlogo an seiner Jacke zeigte, antwortete ein Teil der Zuschauer mit Buhrufen.

Timothées Begeisterung für Sport ist keine Neuigkeit. Erst vor Kurzem feierte der Schauspieler mit den New York Knicks deren NBA-Meisterschaft und jubelte direkt auf dem Spielfeld mit den Spielern. Gegenüber dem Sender ESPN erklärte er danach: "Das hier ist mir viel lieber als die Oscars." Bei den Knicks-Spielen war er in der Vergangenheit häufig in Begleitung seiner Partnerin Kylie Jenner (28) zu sehen, mit der er bei den Partien sogar das Outfit abstimmte. Beim anschließenden Meisterschaftsumzug in New York City war Timothée ebenfalls dabei und teilte ein Foto von sich und dem bekennenden Knicks-Fan Spike Lee (69) mit den Worten: "Was für eine Nacht, den Kater wert."

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Instagram / dccheerleaders Timothée Chalamet mit den Dallas Cowboys Cheerleaders

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Getty Images Timothée Chalamet feuert die New York Knicks an

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland