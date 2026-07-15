Juna ist drei Wochen da: Anne Wünsche fühlt sich "komplett"

Schöne Wochen für Anne Wünsche (34) auf Mallorca: Tochter Juna ist derzeit ganze drei Wochen am Stück bei der Influencerin zu Besuch. Normalerweise lebt das Mädchen bei seinem Vater Henning Merten (36) in Brandenburg – so hatte es ein Familiengericht nach Annes Auswanderung auf die Baleareninsel entschieden. Nun aber ist die Kleine für eine längere Zeit bei ihrer Mama, und Anne ist überglücklich. Im Promiflash-Interview schwärmt sie: "Es fühlt sich alles wieder komplett an, wenn alle drei Kinder bei mir sind, und ich vermisse sehr oft diesen lauten Kindertrubel im Alltag."

Das längere Zusammensein ist kein Zufall, sondern Teil einer klaren Abmachung. "Wir teilen uns die Ferienzeit 50/50. Somit ist Juna jetzt drei Wochen bei mir auf Mallorca und anschließend drei Wochen bei Henning. Die nächsten, etwas größeren Ferien sind im Oktober und auch die teilen wir uns 50/50", erklärt die dreifache Mama gegenüber Promiflash. Die Zeit mit allen drei Kindern unter einem Dach will sie in vollen Zügen auskosten: "Ich genieße es jetzt einfach zu 100% und versuche, ihnen viel zu bieten, weil ich weiß, dass das nicht von Dauer ist."

Das Verhältnis zwischen Anne und Henning gilt als angespannt. Zuletzt hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in einem emotionalen Instagram-Video öffentlich mit ihrem Ex abgerechnet und dabei ihrem Ärger über die Situation rund um Juna freien Lauf gelassen. Die Auswanderung sorgte nämlich für viel Unruhe und einige Termine vor Gericht. Anne ist Mutter von drei Kindern, die alle unterschiedliche Väter haben – doch nur mit Henning gestaltete sich eine Einigung so schwierig.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

Anzeige Anzeige

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Kindern und Hunden

Anzeige Anzeige

Imago Henning Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Roßlau, 02.08.2025