Elton John lehnte Prinz Harrys "Candle in the Wind"-Bitte ab

Prinz Harry (40) hatte einst Sir Elton John (77) gebeten, zum Todestag seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), das Lied "Candle in the Wind" zu singen, doch der Musiker lehnte ab. Laut Harry entschied sich Elton stattdessen für den Titel "Your Song", da er "Candle in the Wind" für "zu makaber" hielt. Diese Offenbarung teilt Harry laut Mirror in seinem aufsehenerregenden Memoir "Reserve", in dem er intime Einblicke in sein Leben und die Beziehungen innerhalb der königlichen Familie gibt.

Als enger Freund von Dianas Familie hatte Elton John eine neu arrangierte Version von "Candle in the Wind" bei Dianas Beerdigung am 6. September 1997 gespielt und beschrieb das später als den traurigsten Auftritt seines Lebens. Ursprünglich wurde das Lied 1973 von Elton und Bernie Taupin zu Ehren von Marilyn Monroe (✝36) geschrieben, elf Jahre nach ihrem Tod. Die Version für Diana wurde als Tribut veröffentlicht und die Erlöse gingen an die Wohltätigkeitsorganisationen der verstorbenen Prinzessin. Seit ihrem Tod hält Elton den Kontakt zu ihren Söhnen aufrecht und verteidigte Harry und Meghan (43) 2019 gegen – seiner Meinung nach – "gnadenlose und unwahre Anschläge auf ihren Charakter", nachdem das Paar für die Nutzung von Privatjets kritisiert wurde, obwohl sie sich öffentlich für Umweltschutz einsetzen.

Abseits des Gedenkens an seine Mutter trägt Harry derzeit noch die Last einer zerrütteten Beziehung zu seinem Bruder, Prinz William (42). In einem Interview mit Good Morning America sprach er über das schmerzhafte Zerwürfnis und meinte, ihre Mutter wäre darüber sicherlich untröstlich. In seiner Biografie beschreibt Harry eine physische Auseinandersetzung mit William und wie sein Bruder Meghan als "schwierig", "unhöflich" und "aggressiv" bezeichnete. Trotz der Spannungen besteht Harry darauf, dass jede Geschichte zwei Seiten hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, Pianist

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

Anzeige Anzeige