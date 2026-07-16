Jason Collins' Ehemann spricht erstmals über dessen Tod

Bei den ESPY Awards 2026 kam es am Mittwoch im New Yorker David H. Koch Theater zu einem emotionalen Moment: Brunson Green, der Ehemann des im Mai verstorbenen NBA-Stars Jason Collins (†47), meldete sich erstmals öffentlich zu Wort und sprach über den Krebstod seines Mannes. In einem Videoeinspieler bei der Preisverleihung erinnerte er sich an den Moment, als Jason seine Diagnose erhielt. "Als er die Diagnose bekam, scrollte er durch Wikipedia-Artikel über Glioblastom und stellte fest, dass es im Grunde einem Todesurteil entspricht", so Brunson. "Er wollte dagegen ankämpfen und schauen, wie lange er sein Leben aufrechterhalten kann – weil es anderen Menschen helfen könnte."

Brunson war während der Zeremonie sichtlich bewegt und hatte Tränen in den Augen, als Jasons Zwillingsbruder Jarron Collins den Arthur Ashe Award for Courage stellvertretend entgegennahm. Der Arthur Ashe Award for Courage wird an Persönlichkeiten vergeben, die abseits des Spielfeldes durch ihre Haltung und ihren Mut einen Unterschied gemacht haben. Jason wurde als erster offen homosexueller aktiver Spieler in der Geschichte der NBA damit geehrt. Jarron richtete bei der Preisübergabe bewegende Worte ans Publikum: "Ich wünschte, mein Bruder wäre hier, um diesen Preis entgegenzunehmen, aber ich bin geehrt, das an seiner Stelle zu tun." Er kündigte außerdem an, das Erbe seines Bruders weiterzutragen: "Es gibt so viele Menschen, die von seiner Geschichte profitieren können. Es ist unsere Verantwortung, sie weiterzuerzählen und das fortzuführen, was er begonnen hat."

Jason hatte seine Diagnose mit dem aggressiven Hirntumor im Dezember 2025 öffentlich gemacht und dabei seine Geschichte mit dem Glioblastom offen mit der Welt geteilt – in der Hoffnung, damit anderen helfen zu können. Er zog dabei eine Parallele zu seinem Coming-out im Jahr 2013, als er als erster aktiver Basketballprofi der NBA öffentlich zu seiner Homosexualität stand. "Jemand, den ich sehr respektiere, sagte mir damals, dass meine Entscheidung, offen zu leben, jemandem helfen könnte, den ich vielleicht nie treffen werde", erinnerte er sich gegenüber ESPN. "Daran habe ich über die Jahre festgehalten." Jason hatte Brunson erst im Mai 2025 geheiratet. Er starb am 12. Mai 2026 im Alter von 47 Jahren.

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Instagram / jasoncollins_98 Jason Collins und Brunson Green im Februar 2023

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Imago Jason Collins bei der NBA All-Star 2026 Legendary Tip-Off Celebration in Los Angeles

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Getty Images Jason Collins und Brunson Green bei der Premiere von "Walking Out" beim Sundance Film Festival 2017 in Park City