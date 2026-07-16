Große "Die Odyssee"-Rolle: Tom Hollands Mama weinte im Kino

Wenn Mama ins Kino geht, wird es emotional: Tom Holland (30) hat jetzt eine süße Anekdote über seine Mutter ausgeplaudert. Als sie seinen neuen Film "Die Odyssee" zum ersten Mal im Kino sah, kamen ihr plötzlich mitten in der Vorstellung die Tränen. Offenbar hatte sie die Rolle ihres Sohnes in dem großen Kinoabenteuer zuvor völlig unterschätzt – und wurde dann auf der Leinwand eines Besseren belehrt.

Bei der Premiere erzählt Tom im Interview mit Entertainment Tonight: "Sie wandte sich mir zu, Tränen liefen ihr über das Gesicht, und sie sagte: 'Ich wusste gar nicht, dass du so eine große Rolle hast.'" Der Spider-Man-Darsteller selbst zeigt sich darüber sichtlich amüsiert, kann aber auch nicht ganz nachvollziehen, warum seine Mutter so wenig von seiner Rolle erwartet hatte. "Ich hatte das Gefühl, ich hätte es ihnen gesagt – und ich war monatelang weg! Ich weiß nicht, was sie dachte, was ich gemacht habe", lacht er.

Tom macht keinen Hehl daraus, dass er über seine Beteiligung an Christopher Nolans (55) Epos sehr glücklich ist. "Das war der Job meines Lebens", schwärmt er bei der Premiere. Doch mit einer wichtigen Rolle in einem so großen Filmprojekt geht auch viel Druck einher. In einem weiteren Interview verriet der 30-Jährige kürzlich, dass ihn an seinem ersten Tag am Set sogar das Gefühl plagte, seine Rolle komplett zu vermasseln.

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Getty Images Tom Holland bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler