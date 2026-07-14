Letztes Interview: Das verriet Sam Neill kurz vor seinem Tod

Die Welt trauert um Sam Neill (†78). Der neuseeländische Schauspieler starb am 13. Juli 2026 in Sydney im Alter von 78 Jahren. Seine Familie teilte in einem Statement mit, dass Sam "von seiner Familie umgeben war und mit der Würde ging, die sein ganzes Leben geprägt hat". Der Tod kam "plötzlich und unerwartet" – und das, obwohl Sam zuletzt als krebsfrei gegolten hatte. Nur wenige Wochen vor seinem Tod sprach er in einem seiner letzten Interviews noch ausführlich über sein Leben nach dem Krebs.

In dem Interview, das er im April gegenüber The Guardian gegeben hatte, sprach Sam offen über die Zeit nach seiner langen Chemotherapie und darüber, wie er das Essen wieder für sich entdeckt hatte. "Ich war fünf Jahre lang in Chemo. Nach der Behandlung kann man zwei oder drei Tage nichts essen. Also esse ich jetzt, was ich möchte", erzählte er. Auch über sein Frühstück schwärmte der Jurassic Park-Star: gedünstete Pflaumen, Aprikosen und Rhabarber – alles frisch aus dem eigenen Gemüsegarten auf seinem Bauernhof. Außerdem sprach er in dem Gespräch über seine Begeisterung für Bösewichtrollen. "Im echten Leben bin ich gern ein Guter, also kann es sehr viel Spaß machen, einen Bösewicht zu spielen", erklärte er. Seine Rolle als Major Campbell in Peaky Blinders habe ihn besonders berührt, weil die Figur "eine sehr traurige Seite" gehabt habe.

Sam hatte 2022 zunächst geschwollene Lymphknoten bemerkt und war kurz darauf mit einem Blutkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden. Nachdem die Chemotherapie aufgehört hatte zu wirken, unterzog er sich einer aufwendigen CAR-T-Zell-Therapie – einer Behandlung, bei der die eigenen Immunzellen des Patienten genetisch verändert werden, um Krebszellen zu bekämpfen. Im April hatte er dann verkündet, dass kein Krebs mehr in seinem Körper nachweisbar sei. Am Montag verstarb er im Alter von 78 Jahren.

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Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2025

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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