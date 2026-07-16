Brandy spricht über Hass im Netz und zieht klare Grenzen

Sängerin Brandy (47) hat sich klar gegen Bodyshaming im Internet ausgesprochen. Nachdem sie negative Kommentare über ihr Äußeres erhalten hatte, meldete sie sich kürzlich auf Social Media zu Wort – und rief ihre Follower dazu auf, achtsamer miteinander umzugehen. Gegenüber E! News erklärte sie jetzt in einem gemeinsamen Interview mit ihren Mitstreitern Rita Ora (35) und Leonardo Nam, was sie zu diesem Schritt bewogen hatte. "Ich fand das nicht in Ordnung", sagte Brandy offen und fügte hinzu: "Ich mochte nicht, wie sich das für mich angefühlt hat."

Im Interview machte die 47-Jährige deutlich, dass es ihr dabei nicht nur um sich selbst geht. "Ich habe darüber nachgedacht, wie sich jemand fühlt, wenn jemand etwas über sein Aussehen oder so etwas kommentiert", erklärte sie. Deshalb habe sie den Moment genutzt, um auf lehrreiche Weise zu ermutigen und zu inspirieren. Ihr Appell fiel dabei klar aus: "Seid sanft miteinander." Denn wer einen Menschen sehe und ihn verurteile, wisse nicht, welche Geschichte er mit sich trage oder was er bereits durchgemacht habe.

Ihren Aufruf zu mehr Menschlichkeit verbindet Brandy auch mit ihrer aktuellen Rolle als Cinderella in "Descendants: Wicked Wonderland", das am 16. Juli auf dem Disney Channel Premiere feiert und ab dem 17. Juli auf Disney+ verfügbar ist. Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Märchenprinzessin verkörpert: Bereits 1997 spielte sie die ikonische Figur in einem TV-Special – an der Seite von Whitney Houston (†48) als Feengodmother. Die Erinnerung daran ist für sie bis heute unvergesslich. "Die Erinnerung, die mir am stärksten geblieben ist, ist, als ich 'Impossible' mit Whitney Houston aufgenommen habe", sagte sie. Mit ihrer aktuellen Darstellung der Cinderella möchte sie das Vermächtnis der verstorbenen Sängerin weiterführen.

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Getty Images Brandy in Los Angeles im Juli 2022

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Getty Images Brandy im September 2018

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Getty Images Whitney Houston, Juni 2001

Wie findet ihr Brandys klare Ansage gegen Bodyshaming? Genau richtig – so ein deutliches Statement hat gefehlt! So was sollte sie lieber ignorieren. Ergebnis anzeigen