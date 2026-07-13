So viel Geld kostet Christian Wolfs Privatkoch im Monat

Unternehmer Christian Wolf (31) lebt in einer Villa auf Zypern – und das in großer Runde. In seinem Anwesen wohnt er gemeinsam mit einer Gruppe von Influencern in einer Art WG zusammen. Da er bei Restaurantbesuchen stets die Rechnung für alle übernimmt, hat er vor ein paar Wochen eine andere Lösung gefunden: einen Privatkoch, der regelmäßig für ihn und seine Gäste kocht. Auf TikTok hat Christian nun verraten, was ihn das Ganze monatlich kostet – und die Zahl ist beachtlich. "Wir sind dann im Monat wahrscheinlich so bei 12.000, 13.000, 14.000 Euro", erklärt er in dem Video.

Pro Abend schlage der Koch inklusive Lebensmitteln rund 450 bis 600 Euro zu Buche – je nachdem, wie viele Personen am Tisch sitzen. Christian gibt dabei zu, die genauen Zahlen nur grob zu kennen: "Ich kümmere mich nicht um meine Rechnung. Ich habe kein Online-Banking und so weiter. Mich interessiert das einfach alles nicht." Er sehe den Privatkoch aber ohnehin als sinnvolle Alternative zum Restaurant, da er dort sowieso immer alle einlade. Unterm Strich sei es sogar günstiger. Ein Detail scheint ihn dabei zu beschäftigen: Der Koch lehnt Trinkgeld konsequent ab, obwohl Christian es ihm mehrfach angeboten habe. "Er will es einfach partout nicht annehmen. Und der regt mich damit auch so ein bisschen auf, weil der macht halt einfach wirklich eine crazy gute Arbeit", sagt er.

Christian nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um seine Finanzen geht. In seinem Podcast "Beyond Business Cast" sprach er offen über sein Testament, wer im Ernstfall was bekommen soll. "Es ist quasi meine Schwester und meine Kinder in gleichen Anteilen, und Romy. Quasi egal, was passiert. Also, zum aktuellen Zeitpunkt Noah und Hazel", sagte er. Und er legte sogar noch nach: "All die Leute, die quasi aufgelistet sind in gleichen Anteilen, viel Spaß". Diese offene und transparente Art ist es, die viele Fans des Fitnessliebhabers zu schätzen wissen.

Anzeige Anzeige

Imago Christian Wolf, April 2026

Anzeige Anzeige

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf mit seiner Tochter Hazel, Juni 2026