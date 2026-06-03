Carmen Electra enthüllt: Weltstar Prince war hellsichtig

Ein Hauch von Übersinnlichkeit lag in der Luft, als Hollywood-Schönheit Carmen Electra (54) im Podcast "Legally Goff" von ihrem letzten Gespräch mit dem 2016 verstorbenen Musiker Prince (†57) berichtete. Obwohl das Verhältnis der beiden Megastars nach einer romantischen Phase zum Schluss stark abgekühlt war, blieb Carmen besonders ein Satz des Sängers für immer im Gedächtnis. Er prophezeite ihr damals aus dem Nichts: "Du wirst ein Marilyn Monroe-Typ sein." Diese Ansage überraschte die US-Amerikanerin, da sie zu diesem Zeitpunkt weder als Schauspielerin durchstarten wollte, noch jemals für den "Playboy" posiert hatte. Doch der exzentrische Weltstar sollte mit seiner Vorhersage am Ende recht behalten.

Marilyn zierte das allererste Cover des Männermagazins – und Carmen belegt heute weltweit Platz zwei der meisten "Playboy"-Cover, direkt hinter Pamela Anderson (58). "Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, er war fast hellsichtig. Er wusste einfach Sachen", gestand sie im Interview über das Gespür des Popstars. Weniger magisch verlief dagegen das Ende ihrer stürmischen Romanze. Carmen erinnerte sich: "Ich war so jung und so naiv zu glauben, dass Prince nur bei einer Frau sein würde." Als sie herausfand, dass der Musiker parallel diverse andere Damen datete, beendete sie die Beziehung.

Carmen, die 1972 unter dem Namen Tara Leigh Patrick geboren wurde, verdankt Prince bis heute in gewisser Weise ihre komplette Identität im Showgeschäft. Nach ihrem ersten Treffen in einem Nachtclub und einem gemeinsamen Filmabend urteilte er: "Du siehst nicht aus wie eine Tara. Wie konnte deine Mutter dich Tara nennen? Du siehst aus wie eine Carmen." Der Nachname entstand später, als er sie beim Tanzen beobachtete: Prince fand ihre Bewegungen so rasant, dass er sie mit einem Blitz verglich und ihr den Namen "Electra" gab. Die Schöpfung ihres Ex-Partners gefiel ihr so gut, dass sie diese im Jahr 2024 offiziell per Gericht als ihren echten Namen eintragen ließ.

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Getty Images Carmen Electra, Schauspielerin

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Getty Images Prince, Sänger

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Instagram / carmenelectra Carmen Electra, Model