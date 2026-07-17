"Falscher Mensch": Anne Wünsche kritisiert Henning als Vater

Zwischen Anne Wünsche (34) und ihrem Ex Henning Merten (36) brodelt es gewaltig. Im Gespräch mit Promiflash hat die Influencerin jetzt kein gutes Haar an ihm gelassen – und dabei besonders seine Rolle als Vater ihrer gemeinsamen Tochter Juna scharf kritisiert. Auf die Frage, ob sich Henning oder seine Frau Denise Merten (36) im Zuge von Annes aufsehenerregender Plakataktion bei ihr gemeldet hätten, erklärte sie: "Nein. Mit Denise möchte ich keinen Kontakt mehr, solange sie mit meiner Tochter gut umgeht. [...] Er ist ein sehr falscher Mensch, der nur auf sich und seine Vorteile schaut."

Laut Anne sei Henning jahrelang seinen Pflichten als Vater nicht nachgekommen. Er habe rund 60 Prozent der Wochenenden abgesagt, Juna nie spontan zu sich geholt und – wenn sie bei ihm war – Denises Sohn an erste Stelle gesetzt. Erst als Anne ankündigte, auswandern zu wollen, habe Henning begonnen, sich für seine Tochter zu interessieren – und ihr zufolge Juna sogar dazu gebracht, fortan bei ihm leben zu wollen. "Er manipuliert – das ist weit weg von Vaterliebe", so die dreifache Mutter gegenüber Promiflash.

In dem brandenburgischen Wohnort von Henning hingen plötzlich riesige pinke Plakate mit ihrem Gesicht und einem QR-Code zu ihrem Linkverteiler. Henning äußerte sich dazu schriftlich gegenüber RTL und machte klar, wie wütend ihn das machte: "Ich habe davon gehört und finde es dennoch krank und psychische Folter für meine Tochter, dass Eltern, Mitschüler und alle, die hier in ihrem Kundenumfeld leben und wohnen, nun wissen müssen, anhand eines QR-Codes, wie ihre Mutter zum Beispiel auch nackt aussieht und was sie beruflich macht." Sein Fokus liege auf dem Schutz seiner Tochter. Das Jugendamt sei bereits eingeschaltet.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

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Instagram / henningmerten Henning und Denise Merten, Juli 2026

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Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024