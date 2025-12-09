Nach Pornoausstieg: Jenna Jameson zeigt Vorher-Nachher-Fotos

Jenna Jameson (51) hat ihren Fans und Followern nun einen beeindruckenden Einblick in ihre Transformation gegeben. In einem Instagram-Post vor wenigen Tagen veröffentlichte sie Vorher-Nachher-Bilder, die ihren Weg zu mehr körperlicher und seelischer Gesundheit dokumentieren. Dazu schrieb die 51-Jährige: "Geheilt... Jesus nachjagend und Angst überwindend." Jameson, die einst als Star der Erwachsenenfilmindustrie weltweit bekannt war, sieht auf den Fotos deutlich verändert aus. Nicht nur ihr Gewicht hat sich reduziert, auch ihre gesamte Ausstrahlung wirkt, wie sie selbst sagte, "energievoller".

Ihren Weg beschritt Jenna nicht alleine. Rückblickend erklärte sie, dass ihre Partnerin Mil R. Ocampo, die sie im März dieses Jahres als ihre Liebste vorstellte, eine entscheidende Rolle gespielt habe. Diese sei ein gläubiger Mensch und habe sie dabei inspiriert, zum Christentum zurückzufinden. Trotz anfänglicher Unsicherheiten, wie ihre Freundin auf ihre Vergangenheit als Pornodarstellerin reagieren würde, verlief das Gespräch darüber überraschend entspannt, erinnerte sich das Model laut Ok Magazine in einem Interview: "Das Gespräch endete damit, dass sie sagte: 'Oh, OK … können wir jetzt dieses UBE-Eis in der Bärenform holen?'" Kein Urteil, stattdessen volle Akzeptanz.

Öffentlich gemacht hatte Jenna ihre neue Beziehung übrigens erstmals im März dieses Jahres. Damals postete die Social-Media-Persönlichkeit ein erstes gemeinsames Foto mit Mil bei Instagram und kommentierte es mit den Worten: "Harter Start…". Nach den turbulenten Monaten davor zeigten sich beide sichtlich glücklich auf dem Selfie – ein Neubeginn, der für die frühere Pornodarstellerin nach einer anstrengenden Zeit voller Schlagzeilen wohl eine Erleichterung bedeutete.

Getty Images Jenna Jameson, ehemalige Pornodarstellerin

Instagram / jennacantlose Collage: Jenna Jameson, Vorher-Nachher-Bild

Instagram / jennacantlose Milagros R. Ocampo und Jenna Jameson, März 2025

