So geht Jenna Jamesons Freundin mit Porno-Vergangenheit um

Jenna Jameson (51) hat verraten, wie gelassen ihre Partnerin Mil R. Ocampo mit ihrer Vergangenheit umgeht – und wie diese Liebe sie zu einem neuen Glaubensweg geführt hat. In einem aktuellen Gespräch mit Us Weekly beschreibt die Künstlerin, dass Mil sie ohne Vorbehalte angenommen habe und ihr zugleich den Weg zurück zum Christentum gezeigt habe. "Ich bin im Frieden und unglaublich glücklich, sie versteht mich", sagte Jenna. Als die beiden sich kennenlernten, kannte Mil den früheren Berufsweg der US-Amerikanerin nicht. Später, als das Thema zur Sprache kam, habe es keine langen Debatten gegeben – und genau das habe Jenna Mut gemacht, sich völlig zu öffnen.

Besonders bemerkenswert ist, wie Mil mit Jennas Vergangenheit umgeht. Als die beiden zum ersten Mal über Jennas Karriere in der Erwachsenenfilmindustrie sprachen, begegnete Mil dieser Offenbarung mit absoluter Gelassenheit. "Das Gespräch endete damit, dass sie sagte: 'Oh, OK … können wir jetzt dieses UBE-Eis in der Bärenform holen?'", erinnert sich Jenna. Kein Urteil, kein Zögern – jener Moment war für Jenna richtungsweisend. Es gab ihr das Gefühl von Sicherheit und Akzeptanz, die es ihr ermöglichte, vollkommen ehrlich zu sein. In ihrer Beziehung, die sie in diesem Jahr auf Instagram öffentlich gemacht hat, stehen Verständnis und eine gemeinsame Freude an einfachen Dingen wie Camping oder Antiquitätensuche im Mittelpunkt.

Jennas Wendezeit ist nicht nur von Mil geprägt, sondern auch von ihrem Wunsch, ein gelasseneres und erfüllteres Leben zu führen. Vor Jahren konvertierte sie zum Judentum und hat nun ihren Glauben in einer christlichen Gemeinde gefunden, die ihr Kraft gibt. Auf Instagram hatte sie kürzlich geschrieben, dass sie nach Jahrzehnten, in denen sie für ihren Körper und ihre Vergangenheit bekannt war, nun mit Überzeugung anderen helfen wolle, ebenfalls neue spirituelle Wege zu entdecken. Die Kombination aus neuer Liebe, neuem Lebensstil und neuem Glauben lässt Jenna heute zufriedener und selbstbewusster wirken als je zuvor.

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson und ihre Partnerin Mil R. Ocampo

Getty Images Jenna Jameson, ehemalige Pornodarstellerin

Instagram / jennacantlose Milagros R. Ocampo und Jenna Jameson, März 2025