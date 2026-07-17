Patrick Mahomes schwärmt heftig von Travis Kelce

Patrick Mahomes (30) hat seinen Teamkollegen Travis Kelce (36) in den höchsten Tönen gelobt. Gegenüber Yahoo Sports schwärmte der Quarterback der Kansas City Chiefs von dem Tight End, der sich gerade auf seine 14. NFL-Saison vorbereitet. Patrick, dessen Kreuzbandriss-Narben noch nicht vollständig verheilt sind, betonte, dass Kelces größte Stärke nicht seine körperlichen Fähigkeiten seien: "Ich denke, das, was ihn als Anführer und als Person ausmacht, ist, dass die Mitspieler um ihn herum wollen, dass er erfolgreich ist, weil er alles für die Jungs geben wird." Besonders sein selbstloser Geist und sein unbedingter Siegeswille würden laut Patrick "jeden anderen motivieren, großartig zu sein".

Laut dem Quarterback ist Kelce bei jedem im Team beliebt: "Jeder Mitspieler, den du fragst, wird sagen, dass er sein Lieblingsmitglied im Team ist – wegen der Person, die er ist." Gleichzeitig sieht er in ihm einen zukünftigen Hall-of-Famer. Tatsächlich hatte Travis im März offiziell bestätigt, dass er einen neuen Einjahresvertrag bei den Chiefs unterschrieben hat. Auf Instagram teilte er dazu einen Clip mit seinen Teamkollegen – und erntete begeisterte Reaktionen. Patrick kommentierte mit "Packen wir's an!", während seine Frau Brittany Mahomes ein paar Feuer-Emojis darunter setzte. Auch im Podcast von Pat McAfee (39) hatte Travis erklärt, dass er "noch immer verliebt" in den Footballsport sei.

Neben seinem sportlichen Engagement war Travis zuletzt auch privat im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Er heiratete Pop-Superstar Taylor Swift (36) in New York City. Patrick und Brittany ließen es sich nicht nehmen, bei der Hochzeit im Madison Square Garden, über die ein Enthüllungsbuch geplant sein soll, dabei zu sein – und zeigten sich dabei besonders stylisch. Patrick erschien in einem maßgeschneiderten dunkelblauen Smoking von Tom Ford mit schwarzen Revers und einer schwarzen Fliege. Brittany wählte ein hellblaues Kleid und ergänzte ihr Outfit mit einem Collier von Tacori, das 75 Karat Diamanten umfasste, sowie kristallbesetzten Ohrhängern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2025