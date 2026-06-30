Entlassung verschoben: So lange bleibt Josh Duggar in Haft

Der ehemalige Realitystar Josh Duggar (38) sitzt weiterhin hinter Gittern – und das noch deutlich länger als ursprünglich geplant. Seit seiner Verurteilung im Dezember 2021 wegen des Besitzes und Empfangs von Kinderpornografie verbüßt er eine Haftstrafe von über zwölf Jahren. Nun steht fest: Sein Entlassungsdatum wurde zum dritten Mal verschoben und liegt jetzt auf dem 2. Februar 2033 – ursprünglich war der August 2032 als Termin vorgesehen. Das bestätigte das Magazin Us Weekly. Zuletzt wurde Josh im Juni 2026 vom Federal Medical Center in Fort Worth vorübergehend in das Federal Transfer Center in Oklahoma City verlegt, ein reines Durchgangsgefängnis. Eine erneute Verlegung gilt als wahrscheinlich.

Auch seine Bemühungen, die Verurteilung anzufechten, bleiben bislang erfolglos. Frühere Berufungen beim Berufungsgericht für den achten Gerichtsbezirk sowie beim Supreme Court scheiterten bereits. Zuletzt reichte Josh mit einem im März 2026 neu angeheuerten Anwalt einen weiteren Antrag ein. Im Juni 2026 wurde auch dieser von einem Richter abgewiesen – mit deutlichen Worten: "Das Gericht kann Herrn Duggar einen Zufall zugestehen. Vielleicht sogar zwei oder drei merkwürdige Fälle. Aber Herr Duggar bittet das Gericht, an etwas zu glauben, das einer Magie-Kugel-Theorie gleicht – eine Abfolge von Ereignissen, die dem gesunden Menschenverstand widerspricht." Us Weekly enthüllte außerdem, dass Joshs Ehefrau Anna Duggar ihm bei der Vorbereitung des Antrags geholfen hatte.

Auch rund um seine Unterbringung gab es zuletzt Bewegung. Nach seiner Zeit in der Haftanstalt FCI Seagoville bei Dallas wurde Josh im Mai 2026 in das Federal Medical Center in Fort Worth gebracht. Der Grund dafür wurde öffentlich nicht genannt. Kurz darauf landete er vorübergehend im Federal Transfer Center in Oklahoma City, das als Zwischenstation dient. Privat bleibt Anna offenbar eine wichtige Bezugsperson für ihn. Die beiden haben sieben gemeinsame Kinder. Gleichzeitig soll sie sich zuletzt stärker von dem Duggar-Umfeld gelöst und damit begonnen haben, sich ein eigenständigeres Leben aufzubauen. Im Zusammenhang mit seiner Verlegung hatte Joshs Anwalt Beau Brindley gegenüber TMZ bereits schwere Vorwürfe erhoben und erklärt, der Schritt sei keine normale Maßnahme gewesen.

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Imago Josh Duggar spricht bei der March-for-Marriage-Kundgebung in Washington, DC am 25. April 2014

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Imago Josh Duggar, 2021

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Imago Familie Duggar

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