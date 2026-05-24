Traumhaus: So viel kostete MontanaBlacks neues Gamingzimmer

MontanaBlack (38) wagt den nächsten großen Schritt: Der Streamer zieht gemeinsam mit seiner Freundin Lea, mit der er inzwischen seit anderthalb Jahren zusammen ist, in ein neues Zuhause in Buxtehude. Marcel Eris, wie MontanaBlack eigentlich heißt, sprach gegenüber Bild über seine Hauswahl und verriet: "Am Ende haben wir einfach nach einem schönen Haus geguckt und auch nach etwas, was langfristig als Invest funktioniert. Warum es dann letztendlich genau dieses Haus geworden ist? Es hatte alles, was wir uns vorgestellt haben."

Besonders viel Aufmerksamkeit hat bislang das neue Gaming-Zimmer auf sich gezogen, das Monte von Influencer-Kollege Ratun gestalten ließ. Ratun, der schon zahlreichen anderen Internet-Stars bei der Inneneinrichtung geholfen hat, gab gegenüber Bild Einblicke in die Kosten. "Wenn wir die Trockenbauarbeiten, die Moosbilder, den Schreiner für die Holzarbeiten und das Setup berücksichtigen, sind wir ca. bei 26.500 Euro", erklärte er. Allein für PC und Monitore wurden mehr als 12.000 Euro sowie satte 7.000 Euro für die Mooswände investiert. Die Gesamtkosten des eigentlichen Umzugs halten sich dagegen in Grenzen: Ein Freund, der gleichzeitig als Bauleiter fungiert, kümmert sich darum – ein professionelles Umzugsunternehmen wurde nicht beauftragt.

Der Wunsch nach einem neuen Zuhause kommt nicht von ungefähr: Monte hatte zuletzt immer wieder betont, dass ihm der Trubel um sein altes Heim in Buxtehude zu viel geworden sei – zu wenig Privatsphäre und zu viele Veränderungen in der Stadt. In seinem neuen Zuhause setzt er deshalb auf Diskretion: Genaue Informationen zum Standort oder Kaufpreis gibt er bewusst nicht preis. Denn in der Vergangenheit hatte er immer wieder mit unerwünschten Besuchern und sogenanntem Swatting zu kämpfen, bei dem Zuschauer den Notruf alarmieren und eine Straftat vortäuschen. Daher war dem Paar bei der Haussuche auch wichtig, möglichst wenig direkt angrenzende Nachbargrundstücke zu haben.

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Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

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Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

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Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2019

Wie findet ihr Montes 26.500-Euro-Gamingzimmer – Traum oder too much? Absoluter Traum – durchdacht und hochwertig! Etwas over the top – weniger hätte auch gereicht. Ergebnis anzeigen