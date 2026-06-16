Nach seiner Tour: Ed Sheeran verkündet musikalische Auszeit

Inmitten seiner aktuellen Tour hat Ed Sheeran (35) seinen Fans eine überraschende Ankündigung gemacht: Der britische Sänger will eine Pause einlegen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Bei einem Konzert in Arizona wandte sich der 35-Jährige direkt an sein Publikum und ließ die Fans wissen, dass er sich vorerst aus dem Rampenlicht zurückziehen werde. "Das wird mein letztes Mal hier für eine Weile sein", sagte er laut Mirror auf der Bühne. Anschließend fügte er hinzu: "Ich werde nach dieser Tour vielleicht eine Auszeit nehmen und so das Papa-Ding machen. Also, wenn ihr mich eine Weile nicht seht: Ich liebe euch, danke, dass ihr gekommen seid."

Die aktuelle Tour des Chartstürmers ist zunächst aber noch in vollem Gange: Der US-Abschnitt soll Anfang November in Tampa enden, danach geht es für Ed weiter nach Lateinamerika – mit Shows in Chile, Paraguay, Argentinien, Brasilien und Mexiko, wo am 12. Dezember der letzte Auftritt ansteht. Im Anschluss möchte Ed dann mehr Zeit mit seiner Frau Cherry Seaborn (34), welche er 2019 geheiratet hat, und den beiden gemeinsamen Töchtern Lyra und Jupiter verbringen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass er eine solche Auszeit nimmt. Immer wieder hatte der Sänger in Interviews betont, wie wichtig ihm ein möglichst normales Familienleben abseits des Showtrubels ist. Schon in der Vergangenheit legte der Superstar nach besonders intensiven Tour-Phasen längere Pausen ein, um Kraft zu tanken und Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Neben seiner Musik spielt der Rückzugsort Familie für den Briten eine große Rolle – auch wenn seine Songs weltweit rauf und runter laufen und er in den vergangenen Jahren laut der britischen Verwertungsgesellschaft PPL mehrfach als meistgespielter Künstler des Landes ausgezeichnet wurde.

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Getty Images Ed Sheeran bei den Grammy Awards 2024 in Los Angeles

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Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

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Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017