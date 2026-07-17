Zwillingsbruder rührt mit letzten Worten für Jason Collins

Zwei Monate nach dem Tod von Jason Collins (†47) hat sein Zwillingsbruder Jarron Collins bei den ESPYs 2026 eine bewegende Ehrung für ihn entgegengenommen. Am Mittwoch nahm Jarron im New Yorker David H. Koch Theater im Lincoln Center den Arthur Ashe Award for Courage posthum für seinen Bruder entgegen. Jason war der erste offen homosexuelle Spieler in der NBA-Geschichte und war im Mai im Alter von 47 Jahren an einem Glioblastom gestorben. Im Publikum saß auch Jasons Ehemann, der Filmproduzent Brunson Green, der sichtlich bewegt war.

Jarron begann seine Rede mit den Worten: "Ich vermisse meinen Bruder. Ich wünschte, er wäre hier und würde diese Auszeichnung selbst entgegennehmen. Aber ich bin geehrt, sie in seinem Namen annehmen zu dürfen." Er betonte, dass Jason seinen Teamkollegen, Trainern und Freunden in der NBA sowie allen gedankt hätte, "die ihn auf seinem Weg nach dem Coming-out und in seinem Kampf gegen das Glioblastom unterstützt haben." Besonders berührend: Jarron erzählte, dass er und Jason als Kinder oft miteinander verwechselt worden seien – und dass dieser Umstand für ihn heute eine ganz neue Bedeutung habe. Gegenüber dem Magazin People erklärte er außerdem: "Diese vergangenen Monate habe ich meinem Bruder immer wieder gesagt, dass er der mutigste und stärkste Mann war, den ich je kannte."

Jason hatte sich 2013 in einem Beitrag für das Magazin Sports Illustrated öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt und damit Geschichte geschrieben. In seiner ESPY-Rede erinnerte Jarron daran, wie groß Jasons Einfluss bis heute ist: "Jedes Mal, wenn mir Fremde sagen, wie sehr die Entscheidung meines Bruders, sich zu outen, ihr Leben verändert hat, bin ich dankbar." Auch in Bezug auf Jasons offenen Umgang mit seiner Krebserkrankung zollte Jarron ihm Respekt – und machte ein Versprechen: "Ich verpflichte mich sicherzustellen, dass heute Abend nicht das Ende von Jasons Vermächtnis ist." Jason hatte seine NBA-Karriere 2001 begonnen und für mehrere Teams gespielt, darunter die New Jersey Nets, die Boston Celtics und die Washington Wizards.

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Getty Images Jarron Collins nimmt für Jason Collins den Arthur Ashe Courage Award bei den ESPYs 2026 entgegen

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Imago Jason Collins bei der NBA All-Star 2026 Legendary Tip-Off Celebration in Los Angeles

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Getty Images Brunson Green und Jason Collins, Ehepaar